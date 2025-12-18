Желтый уровень опасности: синоптики предупредили о коварном погодном явлении в пятницу. Карта

В Украине 19 декабря, согласно последним прогнозам погоды, будет облачно, но без осадков. Слабый ветер переменных направлений не превысит 3-8 м/с. Температура ночью и днем будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, причем в западных и южных областях днем значительно теплее, до 8°, а в Крыму ночью 2-7° тепла, и в дневные часы – 7-12°.

Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. Также синоптики вместе с украинскими спасателями предупредили, что на Левобережье, в западных и Житомирской областях будет довольно густой туман.

Что говорят синоптики

"В Украине синоптическая ситуация не изменится, погоду в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем, но возможно образование тумана, поэтому будьте внимательны на дороге", – отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в столице

Так же на территории Киевской области и непосредственно Киева будет облачно, без осадков, но ночью и утром по области местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла.

Предупреждение об опасности

Туман – довольно коварное погодное явление, поэтому и в Укргидрометцентре, и в ГСЧС сделали официальные предупреждения об опасных метеорологических явлениях в стране.

В частности, туман с видимостью в 200-500 метров 19 декабря ожидают на Левобережье, в западных и Житомирской областях.

Это первый, желтый уровень опасности. "Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на следующей неделе, 22-28 декабря, относительно теплая погода постепенно будет уступать прохладе, хотя и без сильных морозов, но с минусовыми отметками. Однакоснегопадов, в том числе и на Рождество, не будет.

А синоптик Наталья Диденко предупредила, что столбики термометров, местами до -11 градусов, опустятся сразу после Рождества, которое празднуется 25 декабря.

