Снегопад на Рождество? Синоптики сказали, какой будет погода на праздник

В Украине на следующей неделе (22–28 декабря) относительно теплая погода постепенно будет уступать прохладе, без сильных морозов, но с минусовыми отметками. Однако снегопадов, в том числе и на Рождество, не будет.

Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Заметим, что речь идет лишь о предварительных данных – более точный прогноз на праздник эксперты сформируют ближе к 25-му числу.

Чего ожидать от погоды на Рождество?

Птуха предупредила о волне определенного похолодания на следующей неделе. "Например, и в дневные, и в ночные часы может быть уже температура воздуха со знаком "минус", – объяснила она.

Поэтому температура несколько снизится, хотя настоящей зимней погоды со снегом в УкрГМЦ не предвидят.

Как напомнила синоптик, в прошлом году Рождество тоже было без существенных осадков, зато с туманом, а на юге страны даже шел дождь, дневная температура воздуха была в пределах 0...+7 градусов.

Погода до конца этой недели (19–21 декабря)

Птуха рассказала, что ночью в течение следующей недели будет в среднем от +2 до -3, днем – в пределах +1...+6. "Несколько теплее – на Закарпатье, Прикарпатье и юге Украины: там даже +5...+12 градусов может быть", – отметила эксперт.

В Харькове температура днем не будет превышать +4, в основном будет держаться на уровне +1.

В Днепре наиболее высокие температурные показатели будут 18 декабря, примерно +5 градусов в дневные часы. В остальные дни – до +3. Ночью в регионе около нуля почти на протяжении всей недели.

Во Львове в светлое время суток воздух будет прогреваться до +7 градусов. Около нуля будет в темное время, хотя в ночь на 21 декабря термометры покажут +2 градуса.

В Одессе будет очень тепло, как для зимы. Температура будет достигать +7...+8, в конце недели – до +6. Ночью будут держаться плюсовые показатели, преимущественно +2...+3 градуса.

В Киеве осадков тоже не ожидается; ветер слабый, переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Около нуля будет ночью, днем – до 19-20 декабря +3...+5, а затем до +1...+3 градуса.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что столбики термометров, местами до -11 градусов, опустятся сразу после Рождества, которое празднуется 25 декабря.

