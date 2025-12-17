До 11 градусов мороза: синоптик назвала дату похолодания в Украине

В Украину на смену относительно теплой погоде уже совсем скоро придет похолодание. Столбики термометров, местами до -11 градусов, опустятся сразу после Рождества, 25 декабря.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. А пока температурный фон продолжает определять антициклон.

Прогноз погоды на 18 декабря

Так, по прогнозу метеоролога, в четверг, 18 декабря, на большей части территории страны осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь на Закарпатье, а в Карпатах прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер западного направления, умеренной силы, местами с порывами.

Ночная температура будет колебаться около нуля, днем воздух прогреется до +3... +6 градусов, на западе – до +7. Теплее всего будет на юге: там прогнозируют +6... +11 градусов, в Крыму – до +12.

В Киеве 18 декабря существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный, умеренный, местами порывистый. Дневная температура в столице будет держаться на уровне около +5 градусов.

Диденко отметила, что в ближайшие дни температурный режим будет меняться несущественно.

Синоптик о похолодании

"А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти. Ориентировочно, с 26 декабря, в Украине ожидается похолодание. Дни – с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5...11 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптик предупредила, что наиболее точным является прогноз на одни-трое суток, тогда как дальнейшие расчеты имеют лишь ориентировочный характер и требуют обязательного уточнения.

"Поэтому заголовки типа "на Украину сунут лютые морозы" лучше писать в личных сообщениях для сбивания чрезмерного рабочего энтузиазма – написали и уже попустило). Однако планы составлять надо, быть готовыми к вероятному изменению синоптической ситуации также – все же зима, блэкауты и т.д..." – резюмировала она.

Как писал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

