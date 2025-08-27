Жара возвращается: как изменится погода в Украине 27 августа. Карта

В среду, 27 августа, погода в Украине начнет меняться. Дождей в большинстве областей не ожидается, а температура воздуха будет расти.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

День пройдет без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по стране составит 7-12 градусов, а днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. На юге страны теплее – ночью 10-15 градусов, днем – 23-28 выше нуля.

Погода на Киевщине

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 7-12 градусов, днем будет 19-24 тепла. В Киеве ночью 10-12 градусов, днем 21-23 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сказала, что волна холода уже начинает откатываться назад, поэтому в Украине еще побудет лето.

По ее словам, 27 августа в Украине ожидается теплая и в основном солнечная погода. Температура днем поднимется до +22...+27 градусов, только на севере будет немного свежее – около +19...+22. Осадки маловероятны, исключение – местами на Черниговщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!