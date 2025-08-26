'Волна холода уже начинает откатываться назад': синоптик предупредила об изменении погоды в Украине. Карта

В среду, 27 августа, в Украине ожидается теплая и в основном солнечная погода. Температура днем поднимется до +22...+27 градусов, лишь на севере будет немного свежее – около +19...+22. Осадки маловероятны, исключение – местами на Черниговщине.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, которая опубликовала карту температур в Facebook. Она подчеркнула: "Немного заблаговременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть вперед – в более глубокую осень. А у нас еще побудет лето".

По словам Диденко, Украина завершит август одной из самых жарких стран Европы. Действительно, в последние дни резкое снижение температуры ощутилось в нескольких регионах, но сейчас ситуация быстро меняется.

В столице уже завтра ожидается сухая погода с температурой до +22 градусов. Синоптик советует воспользоваться этим временем для прогулок, ведь дальше станет еще теплее.

Во второй половине недели температура может подняться еще выше – вплоть до жарких значений. Прогнозируется много солнца и почти полное отсутствие осадков по стране. Наиболее комфортная погода будет в центральных и южных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. В Укргидрометцентре уточнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!