Жара до +37: синоптики дали прогноз на начало августа в Украине

Начало августа в Украине будет отмечено чрезвычайно сильной жарой. Несмотря на душную погоду, местами будут наблюдаться сильные порывы ветра.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Наиболее жаркие воздушные массы будут наблюдаться в западных регионах Украины.

В августе Украину накроет жара

По данным синоптиков, начало последнего месяца лета ожидается без осадков. Ветер северо-западный, 5–12 м/с, завтра, 30 июля, в северо-восточных регионах местами порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+19 градусов, на морском побережье до +22 градусов тепла. Днем завтра +23...+30 градусов, в пятницу и субботу синоптики прогнозируют +27...+34 градуса.

В то же время в субботу, 1 августа, в западных регионах Украины ожидается сильная жара: воздух прогреется до максимальной температуры +35...+37 градусов.

Прогноз погоды в Украине и Киеве на 30 июля

В то же время завтра, 30 июля, ночью еще сохранится прохладная погода, а днем воздух будет быстро прогреваться.

Ветер северо-западный, на востоке и северо-востоке страны днем будет усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов тепла, на юге страны до +19 градусов, днём +23...+28 градусов. В то же время завтра в Закарпатье наступит более жаркая погода: там столбики термометров покажут +30...+33 градуса тепла.

В столице завтра ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

Напомним, во Франции со вторника, 28 июля, начнётся новая волна жары, которая станет уже четвёртой за это лето. Максимальных значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтоаномальная жара , охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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