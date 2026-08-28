Землю после «затишья» накроют магнитные бури: названы опасные даты
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В ближайшие дни геомагнитная активность вблизи Земли вновь усилится, а 28 и 29 августа ожидаются магнитные бури. По прогнозам, их интенсивность в этот период будет колебаться от слабой до умеренной.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA. Согласно расчетам специалистов, пик геомагнитной активности придется на утренние часы 28 и 29 августа.
Мощность геомагнитных колебаний измеряют с помощью Kp-индекса — глобального показателя по шкале от 0 до 9, где 0 означает полное затишье, а 9 — экстремальный шторм.
Какими будут магнитные бури 28 августа
По киевскому времени в пятницу, 28 августа, геомагнитная активность усилится уже ночью. Наивысший показатель прогнозируется в период с 03:00 до 06:00 – Kp 5,67, что соответствует умеренной магнитной буре.
Подробное расписание геомагнитной активности на 28 августа:
- 0:00–03:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;
- 03:00–06:00 – Kp 5,67, умеренная магнитная буря;
- 06:00–09:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;
- 09:00–12:00 – Kp 4, геомагнитная активность;
- 12:00–15:00 – Kp 4, геомагнитная активность;
- 15:00–18:00 – Kp 3,67, геомагнитная активность;
- 18:00–21:00 – Kp 4, геомагнитная активность;
- 21:00–24:00 – Kp 4, геомагнитная активность.
Что прогнозируют на 29 августа
В субботу, 29 августа, ситуация будет постепенно успокаиваться, однако в первой половине дня снова ожидается повышенная геомагнитная активность.
Наибольшее возмущение прогнозируется в период с 03:00 до 06:00 – Kp 5,67. Еще в течение следующих трех часов ожидаетсянебольшая магнитная буря с показателем Kp 4,67.
Подробный график геомагнитной активности на 29 августа:
- 00:00–03:00 – Kp 3, неспокойная геомагнитная обстановка;
- 03:00–06:00 – Kp 5,67, умеренная магнитная буря;
- 06:00–09:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;
- 09:00–12:00 – Kp 4, геомагнитная активность;
- 12:00–15:00 – Kp 3, неспокойная обстановка;
- 15:00–18:00 – Kp 2,33, спокойная обстановка;
- 18:00–21:00 – Kp 2,67, неспокойная обстановка;
- 21:00–24:00 – Kp 2,67, неспокойная обстановка
Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь
Специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания сну и соблюдать стабильный режим дня. Полноценный отдых продолжительностью 7–9 часов способствует лучшей адаптации нервной системы к нагрузкам.
Не менее важно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме, поскольку это способствует нормальному кровообращению и может помочь уменьшить головную боль. В этот период рекомендуется отдавать предпочтение легким блюдам, овощам и продуктам, богатым магнием, а также ограничить употребление кофе и алкоголя.
Улучшить самочувствие могут прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения, растяжка или йога. Людям с хроническими заболеваниями или проблемами с артериальным давлением следует регулярно контролировать свое состояние и продолжать принимать назначенные врачом препараты.
Как писал OBOZ.UA, 19 мая 2026 года Европа и Китай вывели на орбиту спутник SMILE, предназначенный для исследования космической погоды. Аппарат будет изучать, в частности, влияние солнечного ветра на Землю и механизмы возникновения солнечных и геомагнитных бурь.
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