Землю после «затишья» накроют магнитные бури: названы опасные даты

В ближайшие дни геомагнитная активность вблизи Земли вновь усилится, а 28 и 29 августа ожидаются магнитные бури. По прогнозам, их интенсивность в этот период будет колебаться от слабой до умеренной.

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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA. Согласно расчетам специалистов, пик геомагнитной активности придется на утренние часы 28 и 29 августа.

Мощность геомагнитных колебаний измеряют с помощью Kp-индекса — глобального показателя по шкале от 0 до 9, где 0 означает полное затишье, а 9 — экстремальный шторм.

Какими будут магнитные бури 28 августа

По киевскому времени в пятницу, 28 августа, геомагнитная активность усилится уже ночью. Наивысший показатель прогнозируется в период с 03:00 до 06:00 – Kp 5,67, что соответствует умеренной магнитной буре.

Подробное расписание геомагнитной активности на 28 августа:

0:00–03:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;

03:00–06:00 – Kp 5,67, умеренная магнитная буря;

06:00–09:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;

09:00–12:00 – Kp 4, геомагнитная активность;

12:00–15:00 – Kp 4, геомагнитная активность;

15:00–18:00 – Kp 3,67, геомагнитная активность;

18:00–21:00 – Kp 4, геомагнитная активность;

21:00–24:00 – Kp 4, геомагнитная активность.

Что прогнозируют на 29 августа

В субботу, 29 августа, ситуация будет постепенно успокаиваться, однако в первой половине дня снова ожидается повышенная геомагнитная активность.

Наибольшее возмущение прогнозируется в период с 03:00 до 06:00 – Kp 5,67. Еще в течение следующих трех часов ожидаетсянебольшая магнитная буря с показателем Kp 4,67.

Подробный график геомагнитной активности на 29 августа:

00:00–03:00 – Kp 3, неспокойная геомагнитная обстановка;

03:00–06:00 – Kp 5,67, умеренная магнитная буря;

06:00–09:00 – Kp 4,67, небольшая магнитная буря;

09:00–12:00 – Kp 4, геомагнитная активность;

12:00–15:00 – Kp 3, неспокойная обстановка;

15:00–18:00 – Kp 2,33, спокойная обстановка;

18:00–21:00 – Kp 2,67, неспокойная обстановка;

21:00–24:00 – Kp 2,67, неспокойная обстановка

Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

Специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания сну и соблюдать стабильный режим дня. Полноценный отдых продолжительностью 7–9 часов способствует лучшей адаптации нервной системы к нагрузкам.

Не менее важно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме, поскольку это способствует нормальному кровообращению и может помочь уменьшить головную боль. В этот период рекомендуется отдавать предпочтение легким блюдам, овощам и продуктам, богатым магнием, а также ограничить употребление кофе и алкоголя.

Улучшить самочувствие могут прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения, растяжка или йога. Людям с хроническими заболеваниями или проблемами с артериальным давлением следует регулярно контролировать свое состояние и продолжать принимать назначенные врачом препараты.

Как писал OBOZ.UA, 19 мая 2026 года Европа и Китай вывели на орбиту спутник SMILE, предназначенный для исследования космической погоды. Аппарат будет изучать, в частности, влияние солнечного ветра на Землю и механизмы возникновения солнечных и геомагнитных бурь.

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