Европа и Китай вывели на орбиту новый спутник SMILE: что он будет исследовать

Вечером в понедельник, 18 мая, ракета Vega C вывела на орбиту европейско-китайский спутник SMILE, который будет исследовать космическую погоду. Миссия прошла по плану – примерно через 56 минут после старта трехступенчатая ракета-носитель вывела его на круговую орбиту на высоте 707 километров над Землей.

Об этом пишет Space.com. SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) будет использовать четыре научные приборы для изучения того, как на Землю влияет солнечный ветер – поток заряженных частиц, постоянно исходящих от Солнца.

"Таким образом, SMILE улучшит наше понимание солнечных бурь, геомагнитных бурь и науки о космической погоде", – заявили представители Европейского космического агентства (ЕКА).

По состоянию на сейчас SMILE пока не может приступить к научным исследованиям. В течение следующих 25 дней аппарат осуществит 11 запусков двигателей, меняя свою орбиту на высокоэллиптическую, которая будет пролегать на высоте 121 000 км над Северным полюсом и 5 000 км над Южным полюсом.

После этого команда миссии проведет ряд проверок, чтобы убедиться, что SMILE и его приборы работают должным образом.

"Примерно через три месяца после запуска команда получит первые рентгеновские и ультрафиолетовые снимки, а затем наконец начнет научную работу, для которой предназначен SMILE. Планируемый срок миссии составляет три года", – сказано в сообщении.

Китайская академия наук отвечает за спутниковую платформу SMILE, управление космическим аппаратом и три из четырех научных приборов – ультрафиолетовый имиджер (UVI), анализатор легких ионов (LIA) и магнитометр (MAG).

ЕКА предоставила модуль полезной нагрузки SMILE, другой научный прибор (прибор для съемки в мягком рентгеновском диапазоне, или SXI), ракету, а также услуги по монтажу, испытаниям и интеграции. Согласно описанию миссии ЕКА, агентство также внесло вклад в разработку прибора UVI и будет оказывать помощь в эксплуатации на орбите.

