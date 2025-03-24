Землю накрыла сильная магнитная буря: советы чувствительным к геомагнитным возмущениям людям

В понедельник, 24 марта, Землю накроет сильная магнитная буря, которая может негативно отразиться на самочувствии людей, особенно метеозависимых. Ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень).

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Это означает мощный уровень магнитной бури. Она продлится до 27 марта, сообщили на ресурсе Meteoagent.

Как известно, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

Специалисты отмечают, что обычно прогнозы относительно магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому следует регулярно следить за изменениями.

В марте 2025 года ожидается еще несколько магнитных бурь разной силы:

слабая магнитная буря произойдет 26, 29, 30,31 числа луны;

магнитная буря средней силы накроет Землю 28 марта;

сильнейшая магнитная буря ожидается 24-26 марта.

Перед периодом сильной магнитной бури врачи рекомендуют принять меры предосторожности. В частности, следует хорошо высыпаться и особое внимание уделить рациону: отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе.

Рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды. Также отказаться от тяжелых физических нагрузок, лучше их заменить прогулкой на свежем воздухе.

В дни высокой геомагнитной активности следует избегать эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций. Если же у вас повышенная метеочувствительность, заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 14 марта, произошло полное лунное затмение. В Украине оно длилось с 5:57 по киевскому времени и в течение следующих 65 минут. В сети обнародовали фото уникальной "Кровавой Луны", взошедшей на небе.

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