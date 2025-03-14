На небе взошла 'Кровавая Луна': появились первые фото лунного затмения

В ночь с четверга на пятницу, 13-14 марта, произошло полное лунное затмение. Уже появились первые фото уникальной "Кровавой Луны", взошедшей на небе.

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В Украине затмение продолжалось с 5:57 по киевскому времени и в течение следующих 65 минут, пишет NASA. А самая интересная полная фаза, во время которой Луна приобрела "кровавую" окраску, состоялась в нашей широте между 8:26 и 9:31 утра, однако украинцы этого не увидели, ведь в это время небо уже освещало Солнце.

По информации астрономов, некоторые части Земли смогли лучше увидеть затмение, чем другие. К примеру, великолепный вид для наблюдения имела часть Европы. А в Северной Америке это яркое астрономическое событие можно было увидеть в каждом штате США.

Повезло с наблюдением также в Центральной и Южной Америке. А еще часть Западной Африки и Океании увидели полное лунное затмение.

Ученые отмечают, что полное затемнение происходит, когда Земля полностью становится между Солнцем и Луной, блокируя прямой свет, обычно отражающийся от спутника.

В этот момент Луна приобретает красноватый оттенок, благодаря рассеянному свету, проходящему через атмосферу Земли, объясняют астрономы NASA.

Интересно, что полное лунное затмение проходило в несколько этапов, отмечает Space.com.

Сначала казалось, что тень проходит над лунной поверхностью – не совсем темной, но затемняющей поверхность. Когда же Луна перемещалась в тень, поверхность сменялась оранжево-коричнево-красным цветом, описывают исследователи.

Интересно, что мартовская полная Луна, стартовавшая с затемнения, называется Луной червя, говорят астрономы.

Это название пошло от традиций коренных народов Северной Америки. Ведь ранней весной земля начинает прогреваться после зимы, что способствует пробуждению выходящих на поверхность дождевых червей.

OBOZ.UA уже писал о "Кровавой Луне" и о том, как ее в свое время использовал Христофор Колумб.

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