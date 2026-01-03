Землю накрыла мощная магнитная буря: как ее пережить

В субботу, 3 января, Землю накрыла магнитная буря "красного уровня". Геомагнитную активность специалисты оценивают по К-индексу 6.

Об этом говорится на сайте Meteoagent. OBOZ.UA напоминает, что интенсивные изменения магнитного поля способны сказываться на самочувствии метеочувствительных людей.

Что известно

Новый 2026 год начался для планеты с магнитной бури. И 3 января она будет продолжаться.

В связи с приближением к Земле потока скоростного плазменного ветра 3 января уровень геомагнитной активности по К-индексу возрастет до 6 баллов, что соответствует красному уровню.

Специалисты Британской геологической службы отмечают, что 3 января ожидаются периоды активной и штормовой активности уровня G1 с кратковременными периодами магнитных бурь уровня G3.

Магнитные бури уровня G3 относятся к категории сильных геомагнитных возмущений и возникают вследствие мощных выбросов солнечной плазмы.

В такие периоды значительно усиливается возмущение магнитного поля, что может вызывать сбои в работе спутниковой навигации, радиосвязи и энергосистем.

Влияют магнитные бури уровня G3 и на самочувствие людей, особенно метеозависимых. Они могут испытывать головную боль, быстро утомляться, страдать от перепадов артериального давления. Не исключено и обострение хронических заболеваний.

Как пережить период магнитной бури

Чтобы легче перенести магнитные колебания и уменьшить их влияние на организм, врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение.

Также следует придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые, впрочем, стоит взять на вооружение и во все остальные дни:

пить не менее 1,5 литра воды в сутки;

в сутки; употреблять больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов с высоким содержанием клетчатки;

обеспечить себе полноценный отдых, спать 7– 8 часов и стараться избегать стрессовых ситуаций;

8 и стараться использовать дыхательные упражнения и техники расслабления для успокоения нервной системы.

Ранее OBOZ.UA предостерегал, что в субботу Землю накроет магнитная буря "красного уровня".

