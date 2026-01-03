Землю накрыла мощная магнитная буря: как ее пережить
В субботу, 3 января, Землю накрыла магнитная буря "красного уровня". Геомагнитную активность специалисты оценивают по К-индексу 6.
Об этом говорится на сайте Meteoagent. OBOZ.UA напоминает, что интенсивные изменения магнитного поля способны сказываться на самочувствии метеочувствительных людей.
Что известно
Новый 2026 год начался для планеты с магнитной бури. И 3 января она будет продолжаться.
В связи с приближением к Земле потока скоростного плазменного ветра 3 января уровень геомагнитной активности по К-индексу возрастет до 6 баллов, что соответствует красному уровню.
Специалисты Британской геологической службы отмечают, что 3 января ожидаются периоды активной и штормовой активности уровня G1 с кратковременными периодами магнитных бурь уровня G3.
Магнитные бури уровня G3 относятся к категории сильных геомагнитных возмущений и возникают вследствие мощных выбросов солнечной плазмы.
В такие периоды значительно усиливается возмущение магнитного поля, что может вызывать сбои в работе спутниковой навигации, радиосвязи и энергосистем.
Влияют магнитные бури уровня G3 и на самочувствие людей, особенно метеозависимых. Они могут испытывать головную боль, быстро утомляться, страдать от перепадов артериального давления. Не исключено и обострение хронических заболеваний.
Как пережить период магнитной бури
Чтобы легче перенести магнитные колебания и уменьшить их влияние на организм, врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение.
Также следует придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые, впрочем, стоит взять на вооружение и во все остальные дни:
- пить не менее 1,5 литра воды в сутки;
- употреблять больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов с высоким содержанием клетчатки;
- обеспечить себе полноценный отдых, спать 7–8 часов и стараться избегать стрессовых ситуаций;
- использовать дыхательные упражнения и техники расслабления для успокоения нервной системы.
Ранее OBOZ.UA предостерегал, что в субботу Землю накроет магнитная буря "красного уровня".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!