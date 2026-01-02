Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': названа опасная дата

В субботу, 3 января, Землю накроет магнитная буря. Специалисты прогнозируют "красный" уровень ее активности и оценивают опасность от солнечных вихрей по К-индексу 6.

Об этом говорится на сайте Meteoagent. Интенсивные изменения магнитного поля способны сказываться на самочувствии метеочувствительных людей.

По состоянию на 2 января магнитосфера Земли находится на грани стабильности. Уровень геомагнитной активности по К-индексу колеблется в пределах 4 баллов, что соответствует слабым возмущениям и обычно не ощущается большинством людей.

В то же время данные наблюдений за космической погодой свидетельствуют о приближении к Земле потока скоростного плазменного ветра. В результате 3 января ожидается рост К-индекса до 6 баллов.

Симптомы при магнитных бурях

Во время геомагнитных бурь люди часто жалуются на ухудшение общего самочувствия. Наиболее чувствительно на такие явления реагируют метеозависимые, беременные женщины, пожилые люди и те, кто имеет повышенное артериальное давление.

У них могут появляться следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота или рвота;

повышенная утомляемость;

возбужденность или проблемы со сном;

боль или слабость в мышцах.

Как действовать при магнитных бурях

В целом соблюдение здорового образа жизни помогает легче перенести магнитные колебания и уменьшить их влияние на организм. Врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение.

Также стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

пейте не менее 1,5 литра воды в сутки;

включайте в рацион рыбу, овощи, фрукты, зелень и продукты с высоким содержанием клетчатки;

обеспечьте себе полноценный отдых:

спите 7–8 часов и старайтесь избегать стрессовых ситуаций;

используйте дыхательные упражнения и техники расслабления для успокоения нервной системы;

следите за прогнозами солнечной и геомагнитной активности.

В случае существенного ухудшения самочувствия стоит обратиться к семейному врачу, ведь магнитные бури могут обострять течение хронических заболеваний.

Что не желательно делать при магнитных бурях

Во время сильных магнитных бурь не рекомендуется:

употреблять кофе, алкоголь, энергетики и курить;

есть жирную и жареную пищу;

подвергать себя стрессам, конфликтам и чрезмерным физическим или эмоциональным нагрузкам;

по возможности ограничивать пользование гаджетами и электроникой, чтобы не усиливать нагрузку на организм и технику.

Как писал OBOZ.UA, самую интенсивную магнитную бурю, которая по данным астрофизиков, почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

