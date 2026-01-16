Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': названа опасная дата

В субботу, 17 января, нашу планету накроет сильная магнитная буря. Геомагнитная активность природного явления достигнет К-индекса 5.3, что приравнивается к "красному уровню".

Об этом говорится на портале Meteoagent. OBOZ.UA рассказывает, как улучшить самочувствие метеозависимым людям.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это явление в межпланетном пространстве, которое возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, постоянно поступающих от Солнца.

При условии его повышенной интенсивности происходит возмущение магнитного поля планеты, что изменяет его свойства. Обычно такие процессы длятся от нескольких часов до нескольких суток.

По состоянию на пятницу, 16 января, К-индекс магнитной бури составляет 3.9, что сравнивается с "зеленым уровнем". 17 января специалисты прогнозируют повышение интенсивности этого природного явления, уже в воскресенье, 18 января, К-индекс составит 4.7, то есть "желтый уровень".

Как пережить магнитные бури

Хотя для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы, они могут сказываться на общем самочувствии. По словам медиков, наиболее чувствительно реагирует нервная система: возможны головокружения, чувство тревоги, снижение работоспособности.

В то же время соблюдение здорового образа жизни помогает смягчить влияние геомагнитных колебаний и улучшить самочувствие. В частности, специалисты советуют больше времени проводить на свежем воздухе и регулярно проветривать помещения.

Также врачи рекомендуют:

– употреблять не менее 1,5 литра чистой воды в сутки;

– отдавать предпочтение рыбе, овощам, фруктам, зелени и продуктам, богатым клетчаткой;

– обеспечить полноценный отдых;

– спать 7–8 часов и по возможности избегать стрессов;

– практиковать дыхательные упражнения и техники успокоения нервной системы;

– следить за прогнозами солнечной и магнитной активности.

Как писал OBOZ.UA, 12 января, Землю накрыла сильная магнитная буря. Ее геомагнитная активность достигла К-индекса 5.7, что приравнивается к "красному уровню". 13 января, сила природного явления нормализовалась.

