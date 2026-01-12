Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': возможно ухудшение самочувствия

В понедельник, 12 января, Землю снова накрыла сильная магнитная буря. Ее геомагнитная активность достигла К-индекса 5.7, что приравнивается к "красному уровню".

Видео дня

Об этом сообщает портал Meteoagent. Природное явление может влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей.

Магнитные, или геомагнитные, бури возникают в результате внезапного высвобождения энергии в магнитных полях Солнца. Во время таких процессов происходят мощные солнечные вспышки, сопровождающиеся ярким излучением света и выбросом высокоэнергетических частиц и ультрафиолетовых лучей в космос. Достигнув Земли за несколько часов или дней, эти потоки вызывают геомагнитную бурю, которая может длиться несколько суток.

Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале от 0 до 9 с использованием планетарного К-индекса. Сильными магнитными бурями считаются явления с показателем 5 и выше.

Мощная магнитная буря с К-индексом 6 наблюдалась с 10 января. Уже во вторник, 13 января, сила природного явления нормализуется и снизится до К-индекса 3.7.

Рекомендации врачей для людей с метеозависимостью

Для многих людей, в частности тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, магнитные бури могут вызвать головную боль, перепады артериального давления и нарушения сна. Чтобы уменьшить проявления дискомфорта, медики советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Следите за прогнозами. Регулярно проверяйте данные о погоде и магнитной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в самочувствии.

Сохраняйте двигательную активность. Умеренные физические нагрузки способствуют лучшему кровообращению, повышают тонус организма и помогают легче адаптироваться к изменениям окружающей среды. Полезными будут прогулки или занятия спортом.

Соблюдайте режим сна. Стабильный график сна помогает организму быстрее приспосабливаться к атмосферным колебаниям. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Питайтесь сбалансировано. Выбирайте полезные продукты, богатые витаминами и минералами, не переедайте и пейте достаточно воды.

Вовремя отдыхайте. Релаксационные практики – медитация, йога или дыхательные упражнения помогают уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие.

Ограничьте алкоголь и кофеин. В дни повышенной магнитной активности эти напитки могут негативно влиять на состояние, поэтому стоит свести их потребление к минимуму.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, после нескольких дней перерыва, Землю снова накрыла мощная магнитная буря. Ее геомагнитная активность резко увеличилась 9 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!