Зеленский подписал законопроект об усовершенствовании МСЭК: когда он вступит в силу и каких изменений ждать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11225, который имеет целью усовершенствовать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Нововведения, предусмотренные документом, должны упростить процедуры установления инвалидности и определения уровня трудоспособности граждан.

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Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. В частности, закон позволяет пациентам участвовать в заседаниях МСЭК онлайн, что позволит значительно упростить процесс для тех, кто не может лично посетить комиссию.

Также предполагается возможность привлечения врачей пациентов для участия в экспертизе. Еще одним важным изменением есть возможность рассмотрения документов для установления инвалидности без необходимости личного присутствия граждан.

Кроме того, результаты МСЭК будут вноситься в электронную систему здравоохранения, что позволит врачам быстрее получать необходимые данные и ускорит принятие решений.

В то же время, Кабмин будет определять сроки для принятия решений комиссиями, а также разработает перечень оснований для дистанционного, заочного или выездного рассмотрения дел. Отдельно правительство создаст перечень грубых нарушений, за которые члены МСЭК будут временно отстраняться от работы.

Закон вступит в силу со дня, следующего после его опубликования.

Напомним, 29 октября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы медико-социальной экспертной комиссии. Решение поддержали 284 народных депутата.

После ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Также недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

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