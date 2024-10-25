Рыба гниет из головы? Центральная МСЭК оставила в силе почти все решения об инвалидности, которые присылали на проверку правоохранители

Центральная медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) оставила в силе почти 17 тысяч решений о предоставлении инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел. Эти решения явились объектом расследований в связи с подозрениями в содействии уклонению от мобилизации и выезда за границу.

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Об этом сообщает Укринформ. Согласно данным, предоставленным прессслужбой Офиса генерального прокурора, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований проводят расследование по 312 уголовным делам, связанным с деятельностью территориальных центров комплектования, военно-больничных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.

Из них 308 дел находятся в производстве Нацполиции, а 4 - в ДБР. В 2024 году было возбуждено еще 161 уголовное производство, в том числе 158 в Нацполиции и 3 в ДБР, по фактам содействия уклонению от мобилизации.

В ходе расследований правоохранители изъяли 23 483 медико-экспертных дела, из которых 18 968 направлено в Центральную МСЭК для проверки. По результатам проверки 16 992 решения оставлено в силе, по 1 588 делам проверка продолжается, а 66 решений было отменено. В 6 из этих случаев лицам доложено о подозрении.

Правоохранители завершили расследование по 118 делам, по результатам которых уже направлено 79 обвинительных актов в суд. При этом досудебное расследование продолжается еще в 193 уголовных производствах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он уже подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года.

Также после указанного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что в отношении МСЭК должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина, подчиненные которого массово оказались "инвалидами". После этого генпрокурор подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Также OBOZ.UA исследовал декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составил рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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