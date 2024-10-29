Рада поддержала законопроект об усовершенствовании МСЭК: каких изменений ждать

29 октября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Решение поддержали 284 народных депутата.

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Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "Приняли закон об усовершенствовании работы МСЭК (№11225). За – 284", – говорится в сообщении.

Основные изменения, предусмотренные законопроектом, касаются процедуры проведения медико-социальной экспертизы, что определяет уровень трудоспособности и установливает инвалидность для граждан.

В частности, законопроект предполагает возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК. Документ также разрешает при установлении инвалидности вместо личного присутствия рассматривать документы для экспертизы.

Кроме того, согласно законопроекту, информацию о результатах МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения для упрощения доступа врачей к данным и ускорения принятия решений.

Напомним, после ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Также недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

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