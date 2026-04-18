Фантомная власть: кто из мэров оккупированных городов получает самые большие зарплаты из украинского бюджета
Города Украины, которые на оперативных картах уже давно обозначены темным цветом как временно оккупированные территории, получают из государственного бюджета миллиарды гривен. Средства осваивает местная власть: их тратят на финансирование школ (которые часто работают только дистанционно), релокированные заведения, а еще – на зарплаты чиновникам.
В некоторых оккупированных городах не уцелели ни жилые дома, ни коммунальная инфраструктура. В то же время, бюрократический аппарат в "экзиле" продолжает генерировать меморандумы, отчеты и сохраняет иногда значительные заработные платы.
OBOZ.UA собрал перечень городских глав (сейчас начальники МВА) оккупированных городов с наибольшими зарплатами и разобрался, на что тратят средства чиновники.
Кто из мэров оккупированных городов получает самую большую зарплату
Алексей Рева, городской голова Бахмута (сейчас начальник Бахмутской городской военной администрации) в прошлом году получил зарплату в размере 1,5 млн грн. "Чистыми" после налогообложения политик зарабатывал около 98 тыс. грн в месяц. Это самая большая зарплата среди всех городских голов оккупированных городов, декларации которых проанализировал OBOZ.UA.
Бахмут оккупирован с середины 2023-го, россияне практически полностью уничтожили украинский город. На сайте городского совета – сообщения о гуманитарной помощи для бахмутчан в Киеве, Харькове и других городах. На сайте также есть отчет об итогах работы за 2024-й. Среди них:
- подписание деклараций и меморандумов с различными громадами;
- разработка проекта восстановления Бахмута после деоккупации;
- организация гуманитарной помощи для бахмутчан по всей Украине.
Работа "городского совета" скорее напоминает отчет благотворительной организации. При этом, бюджет Бахмутской городской территориальной громады в 2026-м – 442,9 млн грн (в 2025-м было 668,2 млн грн). Более 80% всех поступлений – трансферы из государственного бюджета.
Алешки Херсонской области россияне оккупировали в первые дни полномасштабной войны. Сейчас местные медиа сообщают о гуманитарной катастрофе в городе.
"В городе – катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжения, ограничена медицинская помощь. Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку пищи. А попытки доставки продуктов оборачиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах", – написал на своей странице в Facebook омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Алешковскую городскую военную администрацию возглавляет Татьяна Гасаненко, которая ранее была заместительницей городского главы. Размер ее зарплаты в прошлом году – 1,2 млн грн. Чистыми это примерно 77 тыс. грн в месяц. Ее муж Виталий Гасаненко никакого дохода за прошлый год не задекларировал (как и за 2024-й и 2023-й).
Декларация чиновницы вызывает сомнения. Она, согласно документу, в мае 2024-го купила Volkswagen Tiguan 2014 г.в всего за 100 тыс. грн. На момент покупки это примерно 2,4 тыс. долларов. OBOZ.UA удалось найти уже неактивное объявление о продаже этой машины.
В объявлении говорится о том, что машину продавали за 554,3 тыс. грн (эквивалент 12,7 тыс. долларов). То есть цена, которую указала Гасаненко в декларации, в пять раз меньше, чем та, что указана в объявлении.
На третьем месте по размеру заработной платы оказался Евгений Родионов. В прошлом году он получил от Генической городской военной администрации 1 млн 95 тыс. грн.
На сайте Генической городской военной администрации недавно объявили об обсуждении переименования улиц в оккупированных населенных пунктах. В отчете за 2025-й говорится о том, что в лицее Генического городского совета ученики продолжают учиться дистанционно, а на ресурсах громады сделали более 3500 публикаций.
Более миллиона гривен за прошлый год также получили:
- Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов,
- Пологовский городской голова (сейчас начальник МВА) Юрий Коноваленко
- начальник Бердянской городской военной администрации Николай Матвиенко.
Декларации опубликовали не все, а платят не только мэрам
Найти декларацию начальника Соледарской городской военной администрации Сергея Гошко в публичном реестре НАПК не удалось. Вероятно, она скрыта. Как стало известно OBOZ.UA, в 2026-м он стал владельцем небольшого дома в Ирпене Киевской области.
Зарплату продолжает получать не только городской голова, но и его подчиненные. Некоторые из них свои декларации не скрывают. Например, начальница юридического отдела Александра Ляднова, в прошлом году получила зарплату в размере 913,2 тыс. грн (это более 58 тыс. грн в месяц "чистыми").
Ее муж, начальник управления образования Антон Ляднов, получил в прошлом году почти 130 тыс. грн от Соледарского городского совета и 614,7 тыс. грн от управления образования. В сумме после налогообложения это примерно 47,7 тыс. грн в месяц.
При этом Соледар далеко не самый большой получатель трансферов из госбюджета. Значительно больше средств государство тратит на Энергодар. Так, в бюджете громады на 2026-й предусмотрены расходы в размере 451,5 млн грн. Значительная часть этих средств тратится на образование, медицину. Однако также эти средства идут и на функционирование органов власти.
Работает даже отдел культуры, молодежи и спорта оккупированного города. Начальница этого отдела Екатерина Мороховец отметила в своей декларации, что проживает в Запорожье, а за прошлый год получила зарплату в размере 870,7 тыс. грн (или около 56 тыс. грн в месяц "чистыми").
Ранее отдел возглавляла Наталья Криковцова. Сейчас, судя по декларации, она живет в Ирпене Киевской области, работает начальницей отдела документооборота Энергодарской МВА и зарабатывает около 67,1 тыс. грн в месяц.
Разговоры о целесообразности финансирования местной власти "в изгнании" ведутся уже не первый год. Особенно этот вопрос актуален в условиях, когда миллионы переселенцев из оккупированных городов часто вынуждены начинать свою жизнь заново практически без всякой поддержки государства.
