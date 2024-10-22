Генпрокурор Костин заявил о своей отставке на фоне скандалов с МСЭК: все подробности
Во вторник, 22 октября, генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Это произошло после заседания СНБО, которое провел президент Украины Владимир Зеленский по поводу аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Андрей Костин заявил, что считает абсолютно правильной позицию президента относительно персональной ответственности.
Он констатировал, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. А в системе органов прокуратуры Украины установлено много позорных фактов злоупотреблений. Поэтому Костин считает необходимым подать в отставку с должности генерального прокурора.
"Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", – подчеркнул генпрокурор.
Андрей Костин поблагодарил президента Украины и Верховную Раду Украины за доверие.
"Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", – подчеркнул он.
Отметим, что после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.
"Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", – сказал Зеленский.
Глава государства поручил премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Зеленский подчеркнул, что нужны кадровые решения.
"Также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", – заявил президент.
Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО был определен список решений, "которые вернут справедливость". В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Как сообщал OBOZ.UA:
Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.
После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.
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