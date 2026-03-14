Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов: полный перечень

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям журналистов, которые погибли из-за своей профессиональной деятельности. Соответствующую поддержку получат четверо детей медийщиков.

Стипендии назначены в рамках государственной поддержки семей медийщиков. Соответствующий указ №240/2026 от 14 марта обнародован в официальном интернет-представительстве президента.

Президентские стипендии назначены четырем детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Стипендии получили:

- Максим Веремий (2009 года рождения) – сын журналиста Вячеслав Веремий;

- Юстина Гурняк (2012 года рождения) – дочь фотокорреспондента Виктор Гурняк;

- Кира Лабуткина (2010 года рождения) – дочь журналиста Дмитрий Лабуткин;

- Елена Черникова (2014 года рождения) – дочь журналиста Александр Черников.

Журналист Вячеслав Веремий, корреспондент газеты "Вести" был убит в центре Киева ночью 19 февраля 2014 года во время событий Революция достоинства. По данным следствия, нападение на него совершили так называемые "титушки".

Фотокорреспондент и боец 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года на Луганщине. Он попал под минометный обстрел, когда пытался эвакуировать раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое.

Военный корреспондент Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года во время боев за Дебальцево.

Журналист и военнослужащий Александр Черников (позывной "Репортер") погиб 22 января 2015 года во время выполнения боевого задания в районе Донецкий аэропорт. Он служил бойцом 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады.

