Остались пожилые родители: на войне погиб фотокорреспондент Владимир Синийчук с Полтавщины. Фото

На войне с Россией погиб военный, фотокорреспондент газеты "Родной край" Владимир Синийчук с Полтавщины. Свой последний бой Герой принял в Донецкой области 4 января 2026 года.

Видео дня

О гибели защитник сообщил Великобагачанский поселковый совет. Владимир Синийчук защищал Украину от российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения.

Что известно о Герое

Владимир Синийчук родился 24 октября 1973 года в поселке Великая Багачка. Учился в местной школе, после окончания которой поступил в Луганский педагогический институт.

Получив высшее образование работал учителем в Семеновской школе. А также стал фотокорреспондентом местной газеты "Родной край".

После начала большой войны с российским агрессором Владимир Синийчук ушел по призыву в армию 20 декабря 2022 года. С тех пор защищал свой родной край с оружием в руках, воюя во многих горячих точках фронта.

Погиб в бою на Донбассе 4 января 2026 года.

У Владимира остались пожилые родители, две дочери, внучка и сестра.

Похоронили Владимира Синийчука 15 января. Проститься с воином пришли родные, побратимы и жители общины, чтобы отдать дань его подвигу. В последний путь Героя провожали живым коридором.

По данным Института массовой информации, Владимир Синийчук стал 124 медийщиком, который погиб в результате российской агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день 2026 года погибла военная, журналистка и художница Лана "Сати" Черногорская. Лана Черногорская прошла путь от волонтера до оператора БПЛА и штурмана. Она была не только военной, но и яркой культурной деятельницей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!