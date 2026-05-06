Зеленский анонсировал новые контракты для пехотинцев с 'более ощутимым финансовым ресурсом'. Фото и видео

В украинской армии появятся новые контракты для основного рода войск Сухопутных войск ВСУ – пехоты. Такие контракты предусматривают, среди прочего, большую финансовую мотивированность для украинских защитников, а также большее снабжение необходимого оборудования.

Такое объявление по случаю Дня пехоты сделал 6 мая президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства специально встретился с украинскими пехотинцами, поздравил их с праздником и отметил государственными наградами.

Владимир Зеленский отметил, что пехота является основой украинской армии. Хотя сейчас на фронте большое значение для поражения врага имеют дроны и каждый, кто их применяет, именно присутствие украинского пехотинца определяет, где проходит линия фронта.

Армия держится на пехоте

"Армия держится на вас, армия держится на пехоте. Сегодня день основы нашей украинской армии – день пехотинцев. Именно украинский воин-пехотинец держит на себе наши фронтовые позиции. Сейчас, в мае, наше военное командование и Министерство обороны, наше правительство внедряют новые шаги, которые позволят Украине усилить пехотинцев и нашу армию в целом. Это более сильные контракты для пехотинцев, более ощутимый финансовый ресурс, больше поставки всего необходимого оборудования, от FPV до НРК, а главное, это значительно большее внимание государства к пехоте", – акцентировал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что страна должна помнить своих защитников, которые сейчас отдают свою жизнь.

"Помним, что каждый бой, который выдержал наш пехотинец, – это сила для нашего украинского государства. И помним, что позиции нашей пехоты в этой войне – это кровь и боль, смелость и гордость наших людей, которые сражаются ради Украины и отдают свою жизнь ради Украины. Уважаем память всех наших павших воинов", – сказал президент.

Самая тяжелая работа на войне

Ежегодно 6 мая в Украине мы поздравляем пехотинцев – людей, которые, без преувеличений, выполняют самую тяжелую работу на войне. Это праздник тех, кто знает настоящую цену каждому метру родной земли и на чьих плечах держится вся линия фронта.

Поэтому обязательно отправьте сегодня самые теплые пожелания каждому и каждой, кто служит в пехотных подразделениях Вооруженных Сил Украины. Это люди, которые идут вперед там, где не проходит техника, и держатся там, где, казалось бы, устоять невозможно.

