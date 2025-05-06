В Украине отмечают День пехоты: красивые поздравления

6 мая в Украине отмечают День пехоты, праздник был утвержден не так давно – в 2019 году. Однако он приобрел особую актуальность в условиях полномасштабной российской агрессии.

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Сейчас украинская пехота является основной движущей силой войска на линии фронта. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и делится замечательными поздравлениями для этого особого дня.

История основания Дня пехоты

Официально День пехоты Вооруженных сил Украины был основан в 2019 году указом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций постановляю установить в Украине День пехоты, который отмечать ежегодно 6 мая", – говорится в указе.

Дата 6 мая для празднования Дня пехоты выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1648 году казацкое войско одержало победу в битве под Желтыми Водами – первой победной битве Национально-освободительной борьбы под предводительством Богдана Хмельницкого.

Кроме того, 6 мая по старому стилю чествовали Юрия Змееборца, одного из покровителей украинского войска. Украинские пехотинцы отважно защищают наше государство с 2014 года, с начала российского вторжения в Донецкой и Луганской областях.

Поздравления с Днем пехоты

Поздравляю с Днем пехоты ВСУ! Этот праздник чествует наиболее мужественных и отважных защитников нашей Родины. Пусть ваши знания, опыт и умения всегда помогают вам преодолеть любые вызовы!

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Уважаемые пехотинцы! С Днем пехоты Вооруженных сил Украины! Вы являетесь главными бойцами нашей страны, вы бережете ее мир и безопасность, возлагаем на вас большую ответственность. Желаем вам крепкого здоровья, веры в свои силы и побед во всех боевых действиях!

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Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Спасибо всем, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!

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Уважаемые защитники! Желаем вам крепкого здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживает уважения и благодарности всего народа. Спасибо вам за то, что вы являетесь первыми, кто стоит на защите нашей Родины.

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Железного здоровья и стальной выдержки вам, славные пехотинцы. Пусть земля горит под ногами врагов, а ваше оружие никогда не знает промахов. Все будет Украина! С Днем пехоты!

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Желаем вам мужества и стойкости в нелегкой борьбе за мир и безопасность Украины! Это огромная ответственность, но мы знаем, что вы способны выполнять самые сложные задачи и побеждать. Будьте крепкими и непобедимыми!

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Пехотинцы! Спасибо вам за то, что вы первые, кто стоит на защите нашей Родины! Крепкого вам здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживает уважения и благодарности всего народа. С Днем пехоты!

Поздравления с Днем пехоты в стихах

С Днем пехоты Украины,

В этот день вам пожелаю,

Будет служба пусть легкая,

И безопасно протекает.

И пусть с неба на погон

К вам все звездочки слетают,

Вы страны нашей заслон,

И весь народ вас уважает!

***

Желаю вам я в день пехоты

Проблем и неприятностей не знать,

И все дела, и разные заботы

Всегда успешно решать.

Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,

Детей здоровых, чтобы радовали вас,

Крепкой и хорошей службы,

Чтобы вы защищали нас!

***

Войска пехотные Украины

Отмечают день свой,

Каждый день они на страже,

Охраняют наш покой!

Поздравляем всех военных,

И желаем им побед,

Мира, благ, любви, терпения,

Пусть служба идет без преград!

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая Воздушные силы ВСУ поразили вражеский пункт управления подразделениями БПЛА в районе поселка Теткино на Курщине (РФ). Было ликвидировано два десятка военнослужащих российской армии.

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