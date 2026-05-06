С Днем пехоты ВСУ: лучшие поздравления для защитников

Ежегодно 6 мая в Украине мы поздравляем пехотинцев – людей, которые, без преувеличений, выполняют самую тяжелую работу на войне. Это праздник тех, кто знает настоящую цену каждому метру родной земли и на чьих плечах держится вся линия фронта.

Обязательно пришлите сегодня самые теплые пожелания каждому и каждой, кто служит в пехотных подразделениях Вооруженных Сил Украины. Это люди, которые идут вперед там, где не проходит техника, и держатся там, где, казалось бы, устоять невозможно. OBOZ.UA поможет с выбором достойного поздравления для них.

Війська піхотні українські

Сьогодні день святкують свій,

Щодня на варті та сторожі

Охороняють наш спокій!

Приймайте щирі привітання –

Хай будуть перемога й мир!

Хай здійснюються всі бажання,

І Бог від лиха вас укрив!

***

Піхота – опора, піхота – це щит

Незламний, надійний, потужний!

Піхота щодня вражає весь світ,

Піхота – це сила та мужність!

Ти - піхотинець сміливий,

Незламний, відважний, умілий.

Тобою пишаємось щиро -

Ти - наша надія і сила!

***

Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

Пехотинцы! Спасибо вам за то, что вы первые, кто стоит на защите нашей Родины! Крепкого вам здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживает уважения и благодарности всего народа. С Днем пехоты!

***

Поздравляю с Днем пехоты ВСУ! Этот праздник чествует наиболее мужественных и отважных защитников нашей Родины. Пусть ваши знания, опыт и умения всегда помогают вам преодолеть любые вызовы!

Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Спасибо всем, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!

***

Уважаемые пехотинцы! С Днем пехоты Вооруженных сил Украины! Вы являетесь главными бойцами нашей страны, вы бережете ее мир и безопасность, возлагаем на вас большую ответственность. Желаем вам крепкого здоровья, веры в свои силы и побед во всех боевых действиях!

Железного здоровья и стальной выдержки вам, славные пехотинцы. Пусть земля горит под ногами врагов, а ваше оружие никогда не знает промахов. Все будет Украина! С Днем пехоты!

***

Уважаемые защитники! Желаем вам крепкого здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживает уважения и благодарности всего народа. Спасибо вам за то, что вы являетесь первыми, кто стоит на защите нашей Родины.

Желаем вам мужества и стойкости в нелегкой борьбе за мир и безопасность Украины! Это огромная ответственность, но мы знаем, что вы способны выполнять самые сложные задачи и побеждать. Будьте крепкими и непобедимыми!

