Заявок много, но соглашения подписывают не все: в ОП назвали количество заключенных контрактов 18-24-летними защитниками

Программа "Контракт 18-24", запущенная Министерством обороны Украины, имеет большие масштабы, однако не все, кто изъявил желание служить, подписывают контракт. Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что хотя заявок на участие в программе было очень много, фактически заключено около 500 соглашений.

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Об этом он сказал в интервью для BIHUS Info. "По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, может быть, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", – подчеркнул Палиса.

Он добавил, что многие потенциальные контрактники не достигли этапа подписания, и это требует тщательного изучения причин.

"Мы обязательно исследуем причины, влияющие на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где родители влияют… Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где, где нужно, допилить что-то", – объяснил он.

Программа "Контракт 18-24" была презентована в феврале Министерством обороны Украины и предусматривает заключение годового контракта с добровольцами в возрасте от 18 до 24 лет. Участники программы могут получить до 1 млн. гривен за службу. Кроме того, деньги могут получить и присоединившиеся к Вооруженным силам к запуску этой программы.

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