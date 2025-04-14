Заявил, что боялся служить: в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

На Полтавщине мужчина уклонился от прохождения военной службы по мобилизации. Свой поступок военнообязанный аргументировал тем, что боится воевать.

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Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Уклонисту назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Согласно приговору суда, осужденный – житель села Крынки Кременчугского района. После прохождения военно-врачебной комиссии 10 декабря 2024 года он был признан годным к прохождению военной службы.

12 декабря того же года мужчина получил повестку для прибытия в воинскую часть, однако в указанное время не явился и не сообщил причины своего отсутствия. На суде он объяснил, что уклонился от службы из-за страха, искренне признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Глобинский районный суд признал его виновным по статье 336 УК Украины – "Уклонение от призыва во время мобилизации" и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В то же время учитывая истинное раскаяние, суд постановил освободить его от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, в Киеве военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. Свой поступок на суде обвиняемый объяснил "религиозными убеждениями". Также мужчина отметил, что понимает, что это не уважительная причина, чтобы не служить.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. В результате отказа проходить военную службу он был приговорен к трем годам лишения свободы.

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