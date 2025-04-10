В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил на суде, что его 'не брали на службу': чем все закончилось

В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. В результате отказа проходить воинскую службу его приговорили к трем годам лишения свободы.

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При этом обвиняемый утверждал, что воинские части систематически отказывались брать его на службу. Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области.

Согласно материалам дела, военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к воинской службе. После этого в сентябре 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Фигурант во время судебного заседания свою вину признал. В то же время мужчина объяснил, что в сентябре 2024 года не явился в ТЦК по повестке, потому что в 2022-2023 годах его отказывались брать на службу. Также мужчина говорил, что ухаживает за отцом, у которого 2 группа инвалидности.

Выслушав аргументы всех сторон суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, в Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, потому что "ему некого защищать", имея в виду отсутствие родных. За уклонение от военной службы во время военного положения его приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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