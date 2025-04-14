В Киеве мужчина отказался от мобилизации 'по религиозным убеждениям' и поплатился: какое решение принял суд

В Киеве военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. Свой поступок на суде обвиняемый объяснил "религиозными убеждениями".

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В результате ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда города Киева.

Согласно материалам дела, житель столицы в июле 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. После этого мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть, но решил уклониться от мобилизации.

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину и рассказал, что написал отказ от мобилизации по религиозным убеждениям. При этому мужчина добавил, что понимает, что это не уважительная причина для того, чтобы не служить. В материалах дела говорится, что мужчина в содеянном не раскаивается и считает, что поступил правильно.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

Напомним, в Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. В результате отказа проходить воинскую службу он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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