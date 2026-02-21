Защищал Украину с 2019 года: в Винницкой области попрощались с 25-летним воином, погибшим на Покровском направлении. Фото
В Винницкой области попрощались с защитником Валерием Карчхадзе, который погиб на Покровском направлении. С мая 2024-го он считался пропавшим без вести, недавно же смерть воина подтвердила экспертиза ДНА.
В Вечность Валерий Карчхадзе ушел 24-летним. О потере сообщили в Калиновском городском совете.
Что известно о Герое
Родился Валерий Карчхадзе 7 сентября 1999 года в селе Троицкое Николаевской области. Когда он учился в третьем классе, семья переехала в село Корделевка Хмильницкого района Винницкой области (ныне – Калиновская громада). Уже там парень окончил школу и продолжил обучение в гуманитарно-педагогическом колледже.
Когда Валерий закончил обучение, его призвали на срочную службу. Проходил ее юноша в Полтаве в должности связиста .
"Военное дело стало для него осознанным выбором — еще с детства стремился связать жизнь с защитой государства. После срочной службы заключил контракт и с 2019 года выполнял боевые задачи на Донецком направлении", – рассказывали о Карчхадзе на сайте "Вита ТВ".
Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Валерий участвовал в обороне Киева. Когда же угроза для столицы миновала – отправился на восток, где гремели бои с врагом.
В апреле 2024 года Валерий был переведен в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая выполняла боевые задачи на Покровском направлении.
Там он и принял свой последний бой. Произошло это 21 мая 2024 года.
С тех пор и до февраля 2026 года Валерия считали пропавшим без вести. Пока экспертиза ДНК не подтвердила гибель Героя.
Дома Валерия ждали мама, сестра, двое племянников и бабушка. Собственную семью Герой, который ушел в вечность 24-летним и который защищал Украину с тех пор, как достиг совершеннолетия, создать не успел.
На щите домой сержант Валерий Карчхадзе вернулся 18 февраля. В тот же день земляки провели его в последний путь. Похоронили воина на кладбище села Корделевка.
