Ему навсегда будет 28: в боях в Донецкой области погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб в бою с врагом воин из Хмельницкой области Виктор Шевченко. Жизнь Героя оборвалась на Покровском направлении 8 февраля.

Видео дня

В мае защитник должен был встретить свой 29 день рождения. О потере сообщили в Улановской территориальной громаде.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Виктор Шевченко 11 мая 1997 года. Жил он в селе Липятин Улановской тергромады.

После начала полномасштабного вторжения России мужчина стал на защиту Украины. В последнее время он сдерживал врага на Покровском направлении. Там Виктор и принял свой последний бой.

"Опять страшная потеря в нашей громаде! Небесное войско пополнил еще один Герой. Верный военной присяге, 8 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания по сдерживанию военной агрессии Российской Федерации в районе населенного пункта Родинское Покровского района Донецкой области погиб наш земляк, Шевченко Виктор Викторович... Сельский голова вместе с депутатским корпусом, исполнительным комитетом, аппаратом сельского совета, старостами, жителями громады выражают искреннее соболезнование родным и близким Защитника Украины", – говорится в сообщении.

О маршруте скорбного кортежа с телом воина и время, когда его будут встречать на малой родине Героя, в громаде пообещали сообщить дополнительно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб защитник с Тернопольщины.

Николай Мига провел в плену РФ почти два с половиной года. Однако после обмена снова стал в строй. Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области. Ему навеки останется 29 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!