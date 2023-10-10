Заморозки до -5 градусов, без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 11 октября
В среду, 11 октября, в Украине ожидается похолодание до -5 градусов. Также прогнозируется переменная облачность.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Осадков не ожидается.
По данным синоптиков, прогнозируется северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с.
Температура днем будет держаться в диапазоне +9...+14 градусов, а в Одесской области может подниматься до +17.
В Киевской области также прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Синоптики обещают заморозки ночью до -5 градусов. А днем температура составит +9...+14 градусов.
В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности), в столице заморозки 0-2° (I уровень опасности).
Как писал OBOZREVATEL:
– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.
– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.
– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова ранее предупредила, что второй месяц осени-2023 в нашей стране отметится похолоданием уже в самом начале.
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