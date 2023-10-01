'Бабьего лета' не будет, а Киев будет заливать дождями: синоптик дала прогноз погоды на октябрь

Второй месяц осени 2023 года в Украине ознаменуется похолоданием уже в самом начале. Долгого "бабьего лета" ждать не стоит, погода принесет осадки, количество которых будет отличаться в зависимости от региона.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова. Прогнозом она поделилась в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, в октябре не будет "бабьего лета" в классическом понимании, когда на смену осеннему похолоданию приходят одна-две недели тепла. Ученая говорит, что такой погодный цикл остался в прошлом.

"То, что мы проживаем сейчас – наш новый климат, который стал более ровным, – так что не стоит ожидать "бабьего лета", наслаждайтесь каждой теплой минутой уже сейчас", – подчеркнула она.

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Синоптик добавила, что ситуация с осадками в октябре будет интересной. Обычно в сезон дождей в одной части Украины выпадает много осадков, в другой тем временем сухо, а между ними есть области с промежуточным состоянием погоды – там наблюдается лишь незначительное количество осадков.

Однако в октябре так не будет, говорит Мартазинова. В частности, ситуация с осадками может сильно отличаться даже в соседних регионах.

К примеру, на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине в октябре прогнозируют разовые осадки. А на Киевщине и Черниговщине, которые граничат с Сумской и Полтавской областями, ожидают обильные дожди – около 120-150% нормы осадков.

"Хотя обычно между засушливыми областями и регионами со сверхнормой осадков должна быть "переходная" зона с умеренными показателями осадков", – пояснила ученая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала резкое изменение погоды в Украине уже с 1 октября. По ее словам, в страну ворвется холодный атмосферный фронт, из-за которого снизится температура воздуха и местами возможны дожди.

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