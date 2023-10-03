Ударит похолодание: синоптики рассказали, ждать ли первого снега в Украине в октябре

Октябрь в Украине в этом году будет прохладным, хотя среднесуточные значения все равно будут превышать норму. Снижение температуры воздуха ощутилось уже с первых дней месяца, начиная с западных и северных областей.

Об этом сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog. Согласно его прогнозу, в первой декаде октября осадков прогнозируется мало, но уже во второй ожидается развитие мощного антициклона.

Как пояснил синоптик, температурный фон ощутимо снизится и Украина почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет едва превышать +13…+16 °С. Вероятность осадков – также минимальна.

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Уже после 18-20 октября, отметил Кибальчич, столбики термометров снова поползут вверх. Также увеличится вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.

Также синоптик назвал маловероятным выпадение в октябре первого снега, за исключением высокогорных районов Карпат. Во второй половине месяца начнется бабье лето, однако его продолжительность пока определить сложно.

Среднемесячная температура воздуха распределится достаточно равномерно по стране и составит +7…+13 °С, что выше нормы на 1 – 2 °С. Причем несколько теплее октябрь выйдет в западных и юго-западных областях.

Ранее метеоролог Вера Балабух отмечала, что в октябре следует ожидать туманов, пасмурных дней, мряки и заморозков. В Карпатском регионе возможно образование гололеда и даже снегопадов.

"Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. В то же время температура воздуха может быть выше климатической нормы", – отметила Балабух.

Напомним, в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве сентябрь 2023 стал 12-м среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптики зафиксировали три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также Кибальчич рассказал, что в Украине в конце текущей недели (2-8 октября) станет холоднее, ближе к выходным в ряде регионов будет наблюдаться порывистый ветер и небольшие осадки. Дожди в большинстве областей ожидаются в пятницу, 6 октября.

– Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова предупредила, что второй месяц осени 2023 года в Украине отметится похолоданием уже в самом начале. Долгого "бабьего лета" ждать не стоит, погода принесет осадки, количество которых будет отличаться в зависимости от региона.

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