В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео

В воскресенье, 8 октября, на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван составила +1-1 градус по Цельсию.

О погодных изменениях сообщили в Facebook "Закарпатье 24". В Telegram-канале "Карпатский бродяга" опубликовали снимки, на которых видно, что вершина покрыта сплошным белым полотном (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, что после холодных выходных 7-8 октября уже в начале новой недели в Украину вернется потепление и сухая погода.

"Это будет период теплой погоды, как это в народе называют "бабье лето", – отметила специалист.

Она предупредила, что из-за перепадов температуры ночью и утром возможны туманы, заморозки на этой неделе не ожидаются.

В то же время, украинский синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в первой декаде октября осадков прогнозируется мало, но уже во второй ожидается развитие мощного антициклона. По его словам, в этот период Украина почувствует первое дыхание Арктики. В то же время синоптик назвал маловероятным выпадение в октябре первого снега, за исключением высокогорных районов Карпат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в начале новой недели в Украину придет существенное похолодание. В некоторых областях ночная температура воздуха опустится до +3, а в течение дня ожидается +7…+9 градусов.

– Метеоролог Вазира Мартазинова сообщила, что в 2023 году в нашей стране прогнозируется теплый октябрь с температурой на несколько градусов выше нормы. Ноябрь тоже не будет холодным, хотя в середине этого месяца может выпасть первый снег.

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