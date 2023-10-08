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В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео

Марина Погорилко
Новости. Общество
2 минуты
330
В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео

В воскресенье, 8 октября, на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван составила +1-1 градус по Цельсию.

О погодных изменениях сообщили в Facebook "Закарпатье 24". В Telegram-канале "Карпатский бродяга" опубликовали снимки, на которых видно, что вершина покрыта сплошным белым полотном (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео
Видео дня
В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео
В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео
В Карпатах выпал первый снег. Фото и видео

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, что после холодных выходных 7-8 октября уже в начале новой недели в Украину вернется потепление и сухая погода.

"Это будет период теплой погоды, как это в народе называют "бабье лето", – отметила специалист.

Она предупредила, что из-за перепадов температуры ночью и утром возможны туманы, заморозки на этой неделе не ожидаются.

В то же время, украинский синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в первой декаде октября осадков прогнозируется мало, но уже во второй ожидается развитие мощного антициклона. По его словам, в этот период Украина почувствует первое дыхание Арктики. В то же время синоптик назвал маловероятным выпадение в октябре первого снега, за исключением высокогорных районов Карпат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в начале новой недели в Украину придет существенное похолодание. В некоторых областях ночная температура воздуха опустится до +3, а в течение дня ожидается +7…+9 градусов.

– Метеоролог Вазира Мартазинова сообщила, что в 2023 году в нашей стране прогнозируется теплый октябрь с температурой на несколько градусов выше нормы. Ноябрь тоже не будет холодным, хотя в середине этого месяца может выпасть первый снег.

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