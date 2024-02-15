Заматывали левую руку и били линейкой в школе: почему в СССР нельзя было быть левшой

В СССР не принято было выделяться – ни одеждой, ни поведением, ни какими-либо другими особенностями. К сожалению, детям-левшам в советскую эпоху пришлось нелегко – они были обречены на долгий и болезненный процесс переучивания.

И дело даже не в прихотях педагогов, учителя только выполняли директивы, присланные "сверху". Почему в СССР считали, что левши – люди "неправильные" и "дефективные" и как в школах пытались исправить эту особенность иногда даже жестокими методами – читайте в материале OBOZ.UA.

Лев в СССР: приговор или особенность

Некоторые педагоги пытались решить "проблему" уговорами и доводами. Но традиционно в СССР были приняты силовые способы исправления. Детям заматывали левые руки настолько сильно, что они даже не могли ими пошевелить. Приемлемыми мерами считались удары по детским ладоням линейками, указками или розгами. И это уже не говоря о постоянной травле и акцентировании внимания на "дефекте".

В чем же причина такой ненависти к левшам? Официальная версия имела даже нотки гуманности – так, мол, ребенка готовят к жизни в мире, где большинство вещей предназначено для праворуких. Кроме того, при письме чернильной ручкой ребенок неизбежно размазывал чернила по всей тетради.

Истинные причины переобучения

СССР был страной милитаризма, поэтому причина переучивания левшей была довольно тривиальной. Автоматный затвор расположен справа, и если пользоваться оружием будет непереученный левша, то гильзы полетят призывнику прямо в лицо. А освобождать от воинской повинности левшей никто не собирался.

Кроме того, советские власти (да и общество, будем откровенными) не терпели проявлений инаковости. Все, что выходило за пределы общей картины идеального советского государства тщательно уничтожалось. Левши попадали в одну категорию со стилягами, рокерами и хиппи – их повсеместно притесняли только потому, что они были не такими, как все.

Чем все закончилось

Обязательное переобучение левшей отменили только в 1986 году. Конечно, за десятилетия травматического опыта пострадали миллионы детей. Последствиями переучивания стали нервные срывы, нарушения сна, заикание, головные боли и т.д. Нельзя обойти вниманием и последствия такой социализации – учителя часто умудрялись натравить на левшу весь класс, и ребенок становился изгоем.

Исследования показали, что эта особенность связана со строением мозга. И хотя ребенка можно было насильно переучить писать правой рукой, открывать дверь, брать вилку или бытовые вещи, он все-таки в основном продолжает левой.

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