Топ-7 нищенских привычек из СССР, которые испортили жизнь вашим родителям: избавьтесь от них

Жизнь в СССР богатой никогда не была. Даже те семьи, где водились деньги, не могли приобрести себе все, что хотели, из-за тотального дефицита товаров. И все это сформировало у выходцев из Советского Союза целую кучу привычек, которые выдают нищее прошлое и которые они передают своим потомкам.

Семерку наиболее характерных собрал блогер и исследователь советского быта Максим Мирович. Он советует избавиться от этих привычек как можно быстрее, чтобы больше не страдать "синдром нищего". Особенно если с деньгами у вас все далеко не так уж плохо.

Чайный гриб

Доступных прохладительных напитков в СССР практически не было, разве что газировка из автомата, которую приходилось пить из стакана, которым пользовались все и никто никогда не мыл. Поэтому среди советских людей популярность приобрел чайный гриб. Этот странный с виду организм поселяли в трехлитровой банке, накрывали марлей и скармливали ему остатки сладкого чая, на выходе получая кисловатый слегка газированный напиток. Вид это действительно имеет сомнительный, а еще не очень приятно пахнет.

Но здесь стоит отметить, что сейчас жидкость, продуцируемая чайным грибом, называют комбучей и относят к полезным ферментированным продуктам.Нынешняя молодежь, не травмированная "совком", выращивает его из-за моды на самодельные продукты и той же пользы напитка.

Некрасивая спортивная одежда

Современная мода превратила спортивный костюм в шикарный элемент одежды. В нем можно появляться даже на публичных мероприятиях с неформальным дресс-кодом. Но то, что подразумевалось под спортивной одеждой в СССР, это совсем не то же, что современное о нем представление. Брюки-треники и майки-алкоголички моментально растягивались, из-за чего их почти сразу списывали "на дачу". В таком виде пололи огороды, ремонтировали машины в гаражах и ходили на базар. Именно поэтому подобные вещи стали ассоциироваться с нищетой. Поэтому привычка носить некрасивую одежду в целом сейчас веет "совком" и от нее следует избавиться.

Посуда с "позолотой"

Почти все видели эти советские сервизы, которые делали из посредственного фарфора, что скрывалось за вычурными формами и красочными цветочными принтами. Характерной особенностью таких сервизов была позолота на краях чашек и тарелок. Это была едва ли не единственная возможность для советского человека иметь дома вещь, которая имела хотя бы ореол ценности. Сейчас такие сервизы не следует ставить на стол хотя бы перед гостями.

Синяя изоляционная лента

Вернее, не лента сама по себе, а предметы, ею обмотанные. Этот знак сразу давал понять, что вещь сломана, а заменить ее нечем, поэтому приходится наносить все новые и новые слои этого материала, чтобы она не развалилась в руках. А что это, если не прямой признак нищеты? Сейчас существует множество возможностей поремонтировать вещи качественно или заменить чем-нибудь хорошим, если предмет не подлежит ремонту.

Коробки с гвоздями и прочими деталями

Поскольку в СССР заменить, например, даже обычный смеситель на новый было проблемой из-за тотального дефицита, старые краны, шурупы, гвозди, провода, выключатели и прочую мелочь не выбрасывали. И даже безнадежно поломанные велосипеды и автомобили держали в гаражах, чтобы сделать из них доноров деталей, когда это потребуется. Чаще всего коробка с подобными сокровищами хранилась в самодельном шкафчике над унитазом. Сейчас хранить весь этот хлам смысла нет – любые детали и целые новые механизмы вполне доступны всем, кому они нужны.

Стеклотара

Поесть зимой овощей или фруктов во времена СССР можно было, только если ты сам заранее позаботился о том, чтобы иметь запас консервации. Именно поэтому практически в каждом доме хранили целый ворох стеклянных банок, в которые закатывали варенье, соленые огурцы, маринованные помидоры, кабачаковую или баклажанную икру и другие припасы. Тогда это была необходимость. Сейчас ни овощи, ни банки дефицитом не являются, так зачем загромождать стеклотарой свое жизненное пространство? Просто вынесите банки на свалку – кто-то их точно заберет.

Загроможденный балкон

Советские люди понятия не имели, что балкон или лоджия это место для удобного кабинета или уютного чайного столика. Там хранили все – от той же стеклотары и закруток, до подшивок старых журналов, велосипедов и лыж. Это выдавало бедность человека, который боялся остаться без запасов в черный день. Сейчас держать балкон загроможденным уже совершенно некстати. Лучше накапливать деньги, которые можно в любой момент превратить в что-нибудь нужное, чем собирать ненужные вещи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой на самом деле была мода в СССР и какой ценой доставалась людям хорошая и красивая одежда.

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