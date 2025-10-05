Закаленные в боях за Украину: Сырский поздравил защитников с ТрО

В воскресенье, 5 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил защитников с Днем территориальной обороны Украины. По его словам, сегодня ТрО является весомой боевой составляющей, которая в составе Сил обороны ведет борьбу с врагом и приближает мир для нашего государства.

Об этом главком написал в своем Telegram-канале. Он также почтил каждого воина, погибшего за свободу и независимость Украины.

Бойцы ТрО стоят на защите страны

Сырский подчеркнул, что силы ТрО являются одним из самых молодых, но уже хорошо закаленных формирований в составе ВСУ, а их боевая способность была неоднократно подтверждена в ожесточенных столкновениях с противником. Тысячи добровольцев вступили в ряды теробороны в первые часы полномасштабной войны, чтобы стать на защиту каждого города, села и дома.

Главнокомандующий отметил, что в боях за Украину закалилась сила и мощь подразделений ТрО, в состав которых входят не только пехотные части, но и механизированные подразделения, аэроразведка, минометные расчеты и другие боевые подразделения.

"Сегодня Силы территориальной обороны – это мощная боевая составляющая, которая в составе Сил обороны, в ожесточенных боях с российским оккупантом, шаг за шагом приближает справедливый мир для Украины", – указано в сообщении.

Сырский пожелал бойцам несокрушимой веры, твердости в бою и неисчерпаемой силы в борьбе за Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц. Он отметил подвиг военных в борьбе против российских захватчиков и выразил уверенность, что Украина выстоит в этой войне.

