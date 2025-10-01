'Украина выстоит': Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц и отметил их подвиг в войне. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц. Глава государства отметил подвиг наших воинов в борьбе против российских оккупантов и выразил уверенность, что Украина выстоит в этой войне.

Видео дня

По словам президента, Украина за всю свою историю столкнулась с множеством испытаний, но пережила всех, кто хотел уничтожить нашу страну. Об этом Зеленский сказал во время церемонии принесения клятвы лицеистов и вручении государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Вражеские империи пытались уничтожить Украину

Глава государства заявил, что Украина пережила много вражеских империй, которые хотели уничтожить нашу страну и народ. Однако все попытки врагов наше государство пережило, а вражеские империи рассыпались.

"Люди наши выдержали десятки попыток завоевания нашего государства. Украинцы прошли через столетия пропаганды того, что якобы у нас не может быть самостоятельной национальной жизни. Но каждая попытка покорить Украину заканчивалась тем, что Украина возрождается, все попытки стереть украинцев заканчивались тем, что вражеские империи рассыпались. Украина пережила не просто кого-то одного, Украина пережила всех их, кто этого хотел", – сказал Зеленский.

Также Зеленский выразил абсолютную уверенность, что и сейчас Украина справиться с российской агрессией и выстоит в этом противостоянии. Президент подчеркнул, что именно миллионы украинцев, которые не побоялись и не предали, приближают мир в нашей стране.

"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнений выстоит. Мы обязательно защитим наше государство. Дорогие украинцы и украинки, сегодня день миллионов, миллионов храбрых, родом с разных регионов, но которые вместе. Миллионов, которые не побоялись, миллионов, которые не предали, миллионов, которые мечтают о завершении этой войны и действуют, чтобы мир наступил быстрее", – отметил президент.

День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, является одним из важнейших государственных праздников, который чествует героев, борющихся за свободу и суверенитет страны. Этот день совпадает с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, традиционно связанным с казацким наследием. В контексте полномасштабной войны с Россией праздник приобрел особое значение, ведь он подчеркивает вклад военнослужащих и волонтеров в сохранение независимости. Сначала этот праздник отмечался 14 октября, но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году дата сместилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 1 октября в 9:00 на улице Крещатик останавливалось движение транспорта. В День защитников и защитниц сотни украинцев минутой молчания почтили память героев, которые отдали жизнь за свободу нашей страны.

