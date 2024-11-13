За деньги обещала повлиять на должностных лиц МСЭК: на Львовщине бывшего врача разоблачили на схеме. Фото

На Львовщине бывший врач задержана за участие в мошеннической схеме. Она обещала за деньги повлиять на должностных лиц МСЭК для предоставления группы инвалидности.

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В частности, женщина потребовала 5 тысяч долларов США за "помощь" в получении инвалидности. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Согласно данным прокуратуры, женщина пообещала военному помочь в получении группы инвалидности. За это она потребовала 5 тысяч долларов. Она утверждала, что без этой суммы получить инвалидность невозможно.

Женщину задержали при получении всей суммы денег. В настоящее время идет расследование для установления других лиц, которые могли быть вовлечены в эту схему.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении львовянке, требовавшей неправомерную выгоду за влияние на принятие решения должностными лицами (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", – отметили в ОГП.

Напомним, во Львове с поличным, на взятке, задержали заведующую отделением одной из больниц. Она требовала 3 тысячи долларов США за содействие в получении ІІІ группы инвалидности.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье СБУ и Нацполиция ликвидировали две масштабные коррупционные схемы, с помощью которых мужчины призывного возраста могли уклоняться от мобилизации во время войны. Задержаны начальник РТЦК и заместитель комбрига ТрО, которые действовали порознь, но использовали похожие "схемы".

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