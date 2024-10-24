Три тысячи долларов за группу инвалидности: во Львове врач был задержан во время получения взятки. Фото

Во Львове с поличным задержали заведующую отделением одной из больниц на взятке. Она требовала 3 тысячи долларов США за содействие в получении ІІІ группы инвалидности.

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Задержание стало результатом совместных действий правоохранителей и прокуратуры Львовской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Согласно информации следствия, врач-аллерголог, занимая должность заведующего отделением, требовала у молодого человека призывного возраста значительную сумму денег за "решение вопроса" по получению инвалидности. Врач обещала повлиять на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия выгодного решения для "клиента".

Стоимость такой "услуги" составляла 3000 долларов США.

Задержание произошло в момент получения врачом согласованной суммы. В ходе обыска в ее рабочем кабинете были обнаружены и изъяты средства в эквиваленте более 2 миллионов гривен, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются и правоохранители работают над выявлением других лиц, причастных к этой противоправной деятельности. Готовится сообщение о подозрении врачу.

Напомним, во время расследования OBOZ.UA удалось найти врача МСЭК, который вместе с женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами. Среди них – элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. Кроме того, семья врача владеет сразу тремя автомобилями Tesla и имеет совместный бизнес со своей начальницей – главой МСЭК. О состоянии тех, от кого зависят "белые билеты", читайте в материале.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачены в коррупции 4 октября 2024 года. Печерский районный суд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде ареста на 60 суток ( с альтернативой залога в размере 500 миллионов гривен ).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

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