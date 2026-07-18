Юная украинская гимнастка Александра Паскаль исполнила "Танец свободы" в самом сердце Парижа

Танец Александры стал символом несокрушимости, силы духа и жизни, которую невозможно сломить войной. Именно из Парижа началось ее путешествие по пяти континентам, призванное напомнить миру об украинских детях, чью жизнь изменила российская агрессия.

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Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – привлечь внимание международного сообщества к историям украинских детей, пострадавших в результате войны.

В 2022 году Александра лишилась ноги из-за российского ракетного удара по Затоке на Одесчине. Несмотря на тяжелую травму и протезирование, она вернулась в художественную гимнастику и сегодня вдохновляет своей историей тысячи людей по всему миру.

После Парижа Александра выступит в Нью-Йорке (20 июля), Рио-де-Жанейро (23 июля), Найроби (27 июля), а завершится мировое турне в Токио 31 июля.