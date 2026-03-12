Является ли инвалидность жены основанием для увольнения из рядов ВСУ: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому многие военнообязанные интересуются основаниями для получения отсрочки или освобождения от службы. Одной из таких причин может быть инвалидность близкого родственника.

В частности, если жене установлена инвалидность из-за ампутации одной почки, военный имеет право уволиться со службы без необходимости подтверждать потребность в постоянном уходе. Об этом рассказали адвокаты на портале "Юристи.UA".

При каких условиях инвалидность жены позволяет уволиться из ВСУ

К специалистам обратился военнослужащий, который планирует уволиться со службы в ВСУ по семейным обстоятельствам. Он сообщил, что его жена имеет инвалидность III группы из-за ампутации одной почки.

Мужчина поинтересовался, может ли подать рапорт на увольнение на этом основании, отметив, что несмотря на инвалидность жена не нуждается в постоянном уходе.

"Да, можете подать рапорт. Вы имеете право на увольнение с военной службы, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе", – ответил юрист Владислав Дерий.

Как оформить процесс увольнения

В то же время адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему для увольнения не требуется подтверждение в необходимости постороннего ухода.

"Именно Ваше основание (отсутствие одного из парных органов) для освобождения не предусматривает потребность жены в постоянном уходе", – подчеркнул он.

Айвазян разъяснил, что военнослужащему следует подать рапорт на увольнение в бумажной форме или через приложение "Армия+", если есть ID командира.

В случае неправомерного отказа со стороны воинской части такое решение можно обжаловать. Для этого в течение одного месяца нужно подать иск в административный суд по территориальности.

