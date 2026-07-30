"Яма могла стать укрытием или могилой": история пехотинца, который 346 дней удерживал позицию в Часовом Яру. Фото, видео

Житель Белогорья в Хмельницкой области, старший солдат Вооруженных сил и Герой Украины Сергей Криницкий по позывному "Серенька" почти год находился в Часовом Яру на боевых позициях без ротации. Сейчас он проходит лечение. Но воин решил после реабилитации вернуться на службу и делиться опытом с теми, кто только поступает на передовую.

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Сергей Криницкий 346 дней удерживал позицию, работая под постоянными обстрелами и атаками дронов. За это время он уничтожил десятки российских оккупантов, а шестерых даже взял в плен.

История Героя

Сергей Криницкий почти всю жизнь работал на земле. В Белогорье он рос с бабушкой, помогал по хозяйству, говорит, что "был обычным сельским парнем – футбол, квадрат и тому подобное". Окончил 9 классов и учился на сварщика.

Он никогда не был кадровым военным. До войны работал в сельском хозяйстве и строительстве. После тяжелой травмы Сергей месяц пролежал в коме, а впоследствии разводил кроликов.

В 2024 году мужчину мобилизовали. После прохождения базовой военной подготовки на полигоне Сергей оказался в Донецкой области. Его 24-я ОМБр им. короля Даниила в то время защищала Часов Яр.

И все это время его ждали дома родные.

"Связи с ним у меня не было. Последние семь месяцев, с июля по март, это было полное неизвестность. Я всегда его искала, звонила на горячую линию, где мне сказали, что сейчас выяснят информацию и сообщат мне, где он. Мне перезвонили буквально через 40 минут и сказали, что он жив, здоров, с ним все в порядке, но я попросила, чтобы мне позволили поговорить с ним. И тогда сказали, что запишут для меня голосовое сообщение и пришлют", – рассказала Аня Нечипорук, сестра Героя.

Два выхода

Как говорит сам Сергей, он выходил на передовую всего два раза.

"Первый раз я был на передовой три месяца. Потом меня сменили другие мои сослуживцы. Я некоторое время пробыл в лагере, где спокойнее, где можно было отдохнуть. Но это длилось всего 12 дней. И на Пасху я снова вышел на позицию. Это было 20 апреля", – рассказал боец.

И этот, второй выход на позицию, длился 346 дней. Герой находился там всё это время без ротации, под постоянными обстрелами и атаками российских дронов.

"Когда дело доходило до столкновения, о бегстве и речи не было. Была мысль, что нужно устоять, удержать позицию и выжить. На моем участке – 23 уничтоженных противника, а шестерых я лично взял в плен. Наши командиры нас не забывали, сбрасывали нам всё с помощью дронов. Но бывало и так, что эти дроны до нас и не долетали, потому что их сбивали россияне", – рассказал Сергей.

На передовой он жил в блиндаже размером 3 на 4 метра, сам шутил, что уже не знает, как называть эту яму – укрытием или могилой. Телефон иногда заряжал батареями из сбитых российских дронов. Только для того, чтобы вести видеодневник.

Мы гордимся такими людьми

Напомним: указом президента Украины от 5 мая 2026 года старшему солдату Сергею Криницкому было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

"Мы гордимся такими людьми. Теми, кто в самый тяжелый момент остается верным своим убеждениям, работает в чрезвычайно сложных условиях и выполняет боевые задачи", – отмечают сослуживцы Сергея из 24-й ОМБр имени короля Данила.

Однажды, во время очередного штурма оккупантов, к позиции Сергея приблизились девять захватчиков. Двоих Сергей уничтожил собственноручно, ещё семерых – ликвидировал совместно с соратниками.

"Тела противника сначала складывал возле позиции. Потом их стало слишком много – начал закапывать, чтобы противник по горке своих убитых не понял, где я нахожусь", – объясняет Сергей.

Ротация была невозможна

Пока боец все это время находился на передовой, ротация была невозможна, объясняют сослуживцы Сергея. Все подходы к позиции перекрывали вражеские дроны. В то же время потерять позицию нельзя было, так как от нее зависела устойчивость соседних рубежей.

Так Герой, не допустив прорыва обороны на участке, продержался 346 дней (а сам рубеж удерживался 400 дней). За это время Сергей возглавил отражение как минимум шести штурмов превосходящих сил противника.

С позиции его вывели только тогда, когда удерживать ее дальше стало нецелесообразно. Перед выходом Сергей уничтожил все, чтобы укрытие не досталось врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны на Запорожском направлении записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие ротации более полугода и проблемы с обеспечением.

В бригаде пояснили, что главным препятствием для проведения ротации остается сложная ситуация с применением вражеских дронов. По информации командования, противник круглосуточно контролирует маршруты выдвижения и эвакуации военных. С начала лета уже было предпринято несколько попыток заменить военнослужащих 108-й ОБр ТрО, однако они не дали результата именно из-за высокого риска.

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