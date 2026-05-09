Пробыл на позиции 346 дней и взял в плен 6 россиян: воин из Хмельницкой области получил звание Героя Украины. Фото

Во вторник, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "Золотая звезда" военнослужащего 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сергея Криницкого. Он, находясь на позиции 346 дней, взял в плен шестерых российских солдат.

Соответствующий документ уже появился на официальном сайте главы государства. Кроме этого, емуприсвоено звание Героя Украины.

Что известно о герое войны в Украине

Сергей Криницкий с псевдонимом"Серонька" является уроженцем поселка Белогорка Хмельницкой области.

"Он провел на одной из самых горячих позиций в Часовом Яру невероятные 346 дней. Это был год без пауз, где сутки измерялись не часами, а отбитыми штурмами и выстоянной тишиной между взрывами. Его позиция была ключевой: если бы упала она — рассыпалась бы оборона соседних рубежей", — говорится в сообщении Белогорского поселкового совета в Facebook.

Дополнительно там отметили, что кроме шести россиян, которые Криницкий смог взять в плен, за тот период, когда находился на позициях, 23 оккупанта погибли.

"Побратимы говорят, что "Серонька" держал не только землю, он держал людей. В моменты, когда дроны, артиллерия и пехотные атаки становились обыденностью, именно он был тем стержнем, благодаря которому позиция осталась неприступной", – говорится в сообщении.

Также в поселковом совете отметили, что сейчас Криницкий находится на лечении. После своей реабилитации он планирует возвращаться к военной службе.

