Яичница получится вкуснее, если заменить молоко одним ингредиентом: секрет от Гордона Рамзи

Для тех, кто устал от пережаренной, сухой и резиновой яичницы, рецепт от известного шеф-повара может стать "революционным", причем он не предусматривает использования молока.

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Молоко в основном состоит из воды, которая разбавляет насыщенный, естественный вкус яйца. Оно также меняет яркий золотисто-желтый цвет желтков на бледный. Лишняя жидкость также может отделяться от белков яйца во время приготовления. Если яйца перегреть даже немного, они начнут выделять жидкость и станут жесткими, пишет Express.

По словам шеф-повара Гордона Рамзи, ключ к приготовлению идеальной яичницы заключается не только в контроле температуры или приправах в конце, но и в одном важном ингредиенте: крем-фреш.

Добавление ложки этого кисломолочного продукта в самом конце процесса приготовления выводит блюдо на "совершенно другой уровень". Он говорит, что добавление сливок охлаждает сковороду, уменьшая риск пережаривания, и в то же время делает блюдо значительно более кремовым, насыщенным и нежным.

Но шеф-повар на этом не останавливается. Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, Рамзи также посыпает его сверху свеженарезанным луком. Хотя это может показаться просто украшением, он говорит, что лук разбавляет насыщенный сливочный жир яиц и сливок, добавляя острый луковый вкус, который подчеркивает вкус яиц.

Он также советует не взбивать яйца перед тем, как класть их на сковороду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать обычную яичницу еще вкуснее.

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