'Я расплакалась от счастья': 6-летняя Алена из Херсона получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Маленькая Алена полгода прожила с семьей в оккупации в Херсоне, потом семья переехала в Полтавскую область. Проблемы со слухом у девочки начались после того, как она переболела отитом. Мама заметила, что дочь постоянно переспрашивает и пристально присматривается к лицу, ожидая ответа, будто читая по губам. Впоследствии врачи диагностировали у девочки недостатки слуха. Алене рекомендовали слухопротезирование. Недавно Алена получила современные слуховые аппараты, адаптированные под ее потребности, в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

"Честно, я от счастья аж расплакалась, потому что аппарат бесплатный. Спасибо Фонду Рината Ахметова", – говорит мама девочки, Наталья. Женщина признается: очень переживала за развитие дочери, ведь врачи говорили, что надо спешить со слухопротезированием.

"В институте мне сказали, что нельзя затягивать, потому что она скоро пойдет в школу, ей нужно наладить речь, а также привыкнуть к слуховым аппаратам", – говорит Наталья.

Теперь девочка имеет сверхсовременные слуховые аппараты, которые улучшают качество слуха, а также обеспечивают комфорт и удобство в пользовании, говорит слухопротезистка "Центра слуха" Галина Иващенко.

"Ребенок нуждался в слухопротезировании уже давно. Очень хорошо, что сейчас Алена имеет возможность носить современные слуховые аппараты, чтобы ее развитие было нормальным. Немножко времени потеряно, но благодаря слуховым аппаратам, которые являются современными и даже оснащены технологиями искусственного интеллекта. Я думаю, что развитие ребенка пойдет правильным путем", – объясняет слухопротезистка.

Впереди у девочки самое важное – подготовка к школе, адаптация к новым условиям обучения и развитие коммуникативных навыков.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям" помощь уже получили более 6 миллионов детей по всей Украине.