'Я им ничего не сказал': освобожденный из плена морпех рассказал, что не сдал россиянам своего побратима. Видео

В пятницу, 23 мая, состоялся крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из 270 освобожденных военных был морской пехотинец, который сразу позвонил своему побратиму.

Видео дня

Экс-пленный рассказал ему, что ничего не сказал о нем россиянам. Того, по его словам, очень искали.

"Я ничего не сказал о тебе. Я буду рад с тобой за одним столом посидеть, братик, я очень буду рад тебя увидеть", – сказал морпех.

Экс-пленный попросил побратима, с которым общался по телефону, передать от него привет другим сослуживцам.

Мужчины также поздравили друг друга с профессиональным праздником – 23 мая Украина отмечала День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, он встретился с воинами и их родными и вручил высшие государственные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели самый большой с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

Этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!