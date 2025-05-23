'Всегда там, где сложнее всего': Зеленский поздравил морских пехотинцев и вручил государственные награды. Фото и видео

В пятницу, 23 мая, Украина отмечала День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Он встретился с воинами и их родными и вручил высшие государственные награды.

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Также глава государства передал командирам подразделений боевые знамена, ленты отличия "За мужество и отвагу" и ленту почетного наименования. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что морские пехотинцы являются одной из наших наиболее эффективных боевых сил. Они всегда сражаются там, где сложнее всего.

"Бои в Донецкой области, и особенно защита Покровского направления, наша Курская операция, бои на юге Украины, защита Мариуполя, защита Херсонщины – всюду морская пехота отличается максимальной смелостью и уничтожает оккупанта именно так, как нужно", – написал президент.

Президент подчеркнул, что Украина гордится 35-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 37-й отдельной бригадой морской пехоты, 38-й отдельной бригадой морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного и всеми частями 30-го корпуса морской пехоты.

"Гордимся вами и благодарим вас, спасибо всем нашим воинам за то, что Украина – есть", – подчеркнул гарант.

Он сообщил, что уже 30 морских пехотинцев удостоены звания Героя Украины, а еще сотни воинов морской пехоты отмечены государственными наградами именно за участие в боевых действиях.

Глава государства призвал помнить цену независимости Украины. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших украинских героев.

Президент отметил морских пехотинцев высшими государственными наградами. В частности, вручил орден "Золотая Звезда" двум Героям Украины, один из которых удостоен награды посмертно. Это:

Солдат Денис Кучеренко. Выявлял и уничтожал технику, личный состав и огневые позиции врага на Херсонщине. В мае 2023 года его разведывательная группа высадилась на левом берегу Днепра, где во вражеском тылу взорвала минно-взрывное заграждение и группу российских саперов. Летом на лодке переправлял личный состав и боеприпасы, а также эвакуировал раненых. Во время одного из рейдов спас жизнь раненому собрату. Денис Кучеренко погиб 9 августа 2023 года во время десантирования подразделения на левый берег Днепра.

Капитан Евгений Шабло. Лично уничтожил из ПТРК Javelin вражеский вертолет Ка-52 на Запорожье, на Херсонщине – 2 БМП, 4 автомобиля, танк и более 20 оккупантов. Отражал наступление врага в районе Волчанска. С октября прошлого года выполняет задачи на Курщине. Расчет Javelin под его командованием уничтожает позиции россиян, их личный состав и технику. В этом году в марте организовал вывод личного состава и вооружения, когда морские пехотинцы могли оказаться в окружении неподалеку от Суджи.

Трем морпехам Глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг". Награду получили:

Генерал-майор Дмитрий Делятицкий, командир 30-го корпуса морской пехоты. В 2014 году не изменил присяге и вывел подчиненное подразделение с временно оккупированного Крыма. В 2015 году руководил операцией по освобождению Широкино, внедрил тактику ползучего наступления. После начала полномасштабного вторжения командовал боевыми действиями в пределах ответственности ОТГ "Донецк", "Херсон", "Харьков" и "Курск". В прошлом году подразделения под его руководством уничтожили и повредили десятки танков, ББМ, станций РЭБ, сотни артсистем, автомобилей, лодок и ликвидировали тысячи оккупантов.

Матрос Олег Давид. Осенью 2023 года во время организации засады на одном из островов Днепра вступил в неравный бой с оккупантами. В результате враг понес потери и отступил. В прошлом году на левом берегу Днепра минировал важные российские объекты и обезвреживал ДРГ. Неоднократно спасал жизни раненым побратимам.

Майор Владислав Чуприна. В 2022 году, командуя десантно-штурмовой ротой, сорвал высадку вражеского десанта на Одесщине. Подразделения под его руководством прорывали оборону на Херсонщине. В 2023 году участвовал в планировании наступления на Старомайорском направлении и координировал переправу через Днепр в составе ОТГ "Херсон", сорвав попытки врага закрепиться вблизи Крынок.

Президент также отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого II-III степеней, "За мужество" II-III степеней, княгини Ольги III степени.

Владимир Зеленский вручил боевые знамена командирам 40-й отдельной бригады береговой обороны и 67-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона 406-й отдельной артиллерийской бригады.

Глава государства передал ленты отличия "За мужество и отвагу" командирам 36-й ОБрМП и 37-й ОБрМП, а также ленту почетного наименования "имени Гетмана Петра Сагайдачного" 38-й ОБрМП, сообщили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в Днепре президент Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые находятся на лечении в одном из медицинских учреждений города. Украинский лидер отметил бойцов государственными наградами.

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