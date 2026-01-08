Вызвать 'скорую' и сделать фото: реально ли получить компенсацию, если травмировались из-за непогоды

По данным Центра медицинской статистики, в последние годы в среднем 97,5 тыс. украинцев ежегодно получали повреждения различной степени тяжести в результате падения из-за гололеда. Но, согласно ст. 50 Конституции Украины, в нашей стране каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда.

Таким образом, в Украине любой человек может получить компенсацию, если он травмировался из-за гололеда. OBOZ.UA рассказывает, что для этого надо знать и сделать.

Кто виноват в травме

Согласно закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов" организацию благоустройства населенных пунктов обеспечивают местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Причем благоустройство обязательно осуществляется на всей территории населенного пункта. Этим занимаются соответствующие предприятия, учреждения, организации в сфере благоустройства.

Но содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства – в нашем случае это дороги и тротуары – должны балансодержатели этих объектов. Чаще всего это организации, рядом с этими дорогами и тротуарами – жилые конторы и ОСМД, магазины и тому подобное.

Именно они должны позаботиться, чтобы во время гололеда все пути передвижения людей были или освобождены от льда, или посыпаны соответствующими смесями. И именно они должны возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением законодательства по вопросам благоустройства населенных пунктов.

Как получить компенсацию

Если же во время гололеда вы получили травмы, вам необходимо в первую очередь вызвать медиков (скорую) на место происшествия .

. По возможности вы должны попросить прохожих чтобы сделали фото места, где произошло падение и обменяться с этими людьми контактами .

. Если после падения вы попадаете в травмпункт, врач в карточке должен обязательно отметить причину травмы (из-за падения и гололеда). Также по возможности необходимо записать все данные бригады скорой , которые вас доставили с места падения в больницу.

(из-за падения и гололеда). Также по возможности необходимо , которые вас доставили с места падения в больницу. Теперь вам нужно сформулировать претензию и отправить ее (обычно это делается заказным письмом с уведомлением) в адрес учреждения или службы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором вы упали и получили травму. В письме необходимо указать что рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты, а также приложить копии всех собранных документов, в том числе чеки из аптеки и больницы.

Надо ли судиться

В подавляющем большинстве случаев, как говорят юристы, балансодержатели территории, где вы травмировались, если действительно с их стороны во время гололеда был факт халатности, сами и сразу компенсируют вам расходы на лечение.

Но если учреждение или службы, отвечающие за эксплуатацию участка, на котором вы упали и получили травму, вам отказывают в компенсации, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении материального и морального вреда.

Что нужно иметь

При обращении в суд вместе с исковым заявлением необходимо подать следующие доказательства:

Справки из лечебных учреждений , в которых указывается вид травмы, и при каких обстоятельствах она получена.

, в которых указывается вид травмы, и при каких обстоятельствах она получена. Подтверждение нарушения ответчика в сфере благоустройства: видео- и фотосъемка с указанием даты и времени .

. Показания свидетелей .

. Подтверждение материальных затрат: рецепты врачей, чеки, квитанции из аптек .

. Подтверждение причинения морального вреда (при наличии): выводы врачей, показания свидетелей о тяжести моральных страданий, рецепты врачей на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией, другими психологическими расстройствами, возникшими в результате получения травмы.

Этого хватит, чтобы выиграть дело в суде и получить соответствующие компенсации.

