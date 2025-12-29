Украинцам заплатят за технику, испорченную из-за скачков напряжения: как получить деньги
Регулярные отключения света, скачки напряжения и "мигание" света могут привести к перегоранию электроприборов. В такие ситуации потребители имеют право на возмещение от оператора – в частности это касается и клиентов ДТЭК.
Об этом сообщили в компании. "Если ваша техника испортилась из-за колебаний напряжения или другие нарушения качества электроэнергии, вы можете обратиться за компенсацией", – предупредили энергетики.
Как получить возмещение
Абонентам ДТЭК, у которых испортилась техника из-за качества тока, следует отправить письменное обращение через личный кабинет – его должны рассмотреть в течение 30 календарных дней. В нем надо указать:
- Описание обстоятельств (когда, где и что произошло).
- Обоснование (почему причина заключается именно в некачественной электроэнергии).
- Последствия (какая именно техника пострадала, что с ней произошло).
Какие документы предоставить
- Заключение сервисного центра, где указана причина поломки техники.
- Заявление в произвольной форме по шаблону.
- Копия или качественное фото паспорта.
- Копия или качественное фото ИНН (идентификационного кода).
Как зафиксировать скачок напряжения и повреждение техники
Ранее мы уже сообщали, как уберечь технику от повреждений во время отключений электроэнергии. Но если это сделать не удалось, событие следует зафиксировать в первые часы после инцидента по такому алгоритму:
- обесточить квартиру или дом, чтобы избежать дальнейших повреждений;
- по возможности зафиксировать на фото или видео мигание света, характерные звуки, дым или запах горелого из техники;
- обратиться в ДТЭК и сообщить об инциденте;
- не выбрасывать поврежденные приборы, а передать их на диагностику или ремонт с обязательным письменным заключением мастера о причине поломки.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе как минимум два месяца.
