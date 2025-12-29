Украинцам заплатят за технику, испорченную из-за скачков напряжения: как получить деньги

Регулярные отключения света, скачки напряжения и "мигание" света могут привести к перегоранию электроприборов. В такие ситуации потребители имеют право на возмещение от оператора – в частности это касается и клиентов ДТЭК.

Об этом сообщили в компании. "Если ваша техника испортилась из-за колебаний напряжения или другие нарушения качества электроэнергии, вы можете обратиться за компенсацией", – предупредили энергетики.

Как получить возмещение

Абонентам ДТЭК, у которых испортилась техника из-за качества тока, следует отправить письменное обращение через личный кабинет – его должны рассмотреть в течение 30 календарных дней. В нем надо указать:

Описание обстоятельств (когда, где и что произошло).

(когда, где и что произошло). Обоснование (почему причина заключается именно в некачественной электроэнергии).

(почему причина заключается именно в некачественной электроэнергии). Последствия (какая именно техника пострадала, что с ней произошло).

Какие документы предоставить

Заключение сервисного центра , где указана причина поломки техники.

, где указана причина поломки техники. Заявление в произвольной форме по шаблону.

в произвольной форме по шаблону. Копия или качественное фото паспорта .

. Копия или качественное фото ИНН (идентификационного кода).

Как зафиксировать скачок напряжения и повреждение техники

Ранее мы уже сообщали, как уберечь технику от повреждений во время отключений электроэнергии. Но если это сделать не удалось, событие следует зафиксировать в первые часы после инцидента по такому алгоритму:

обесточить квартиру или дом , чтобы избежать дальнейших повреждений;

, чтобы избежать дальнейших повреждений; по возможности зафиксировать на фото или видео мигание света , характерные звуки, дым или запах горелого из техники;

, характерные звуки, дым или запах горелого из техники; обратиться в ДТЭК и сообщить об инциденте;

и сообщить об инциденте; не выбрасывать поврежденные приборы, а передать их на диагностику или ремонт с обязательным письменным заключением мастера о причине поломки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе как минимум два месяца.

